ТАСС

В Белом доме заявили, что Трамп продолжит добиваться мира на Украине

493
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

Президент США усердно работает над урегулированием, сообщила пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продолжит работать над мирным урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"[Трамп] круглосуточно работает над установлением мира, он продолжит делать это в отношении России и Украины, как он занимался этим в случае Израиля и Газы. <...> Для Ближнего Востоке начался "новый рассвет", мы надеемся, что то же самое случится с Россией и Украиной, президент усердно работает над этим", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

По словам Ливитт, состоявшаяся 16 октября телефонная беседа Трампа с президентом России Владимиром Путиным и прошедшая 17 октября встреча с Владимиром Зеленским в Белом доме были "очень честными". Как утверждает пресс-секретарь Белого дома, американский лидер дал понять "обеим сторонам конфликта, что он длится слишком долго" и что "терпение США на исходе".

Трамп ранее написал в Truth Social, что в ходе встречи с Зеленским в Белом доме призвал его заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине. 

  В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
