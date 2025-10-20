ВМФ разработал оснащенный мини-торпедами подводный беспилотник

Разработка имеет бортовую систему обнаружения с оптическим, магнитным и гидроакустическим каналами, говорится в документах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова запатентовали предназначенный для поражения морских целей беспилотный подводный аппарат с размещенными внутри мини-торпедами. С соответствующим документом ознакомился корреспондент ТАСС.

"Подводный аппарат предназначен для поражения морских объектов. Он включает бортовую систему обнаружения с оптическим, магнитным и гидроакустическим каналами, бортовую систему управления, систему телеуправления и систему самонаведения, отсек с зарядом взрывчатого вещества с контактным и неконтактным взрывателем, отсек с энергосиловой установкой, устройства, обеспечивающие движение подводного аппарата в воде и управление им. Внутри корпуса подводного аппарата размещается одно и более пусковых устройств с мини-торпедой, имеющих газогенератор или пороховой аккумулятор давления", - говорится в патенте.

В документе отмечено, что разработка имеет устройство бесконтактного ввода данных маршрутного задания, а также счетно-решающий прибор для распределения целей между мини-торпедами.

Согласно патенту, подводный аппарат работает следующим образом. На его носитель поступают данные об обнаружении цели, которые вводятся через устройство бесконтактного ввода данных, рассчитывается маршрутное задание и вводится в бортовую систему управления. Далее производится пуск изделия, вследствие чего оно самостоятельно или под контролем оператора наводится на соответствующий объект. При условии, что цель начнет применять средства гидроакустического подавления (ГПД) и противоторпедной защиты (ПТЗ), аппарат распознает их, рассчитывает свой маневр для преодоления противоторпедной защиты и включает на излучение бортовую систему гидроакустического подавления. При обнаружении антиторпеды противника и ее приближении на опасную дистанцию изделие вырабатывает данные на счетно-решающем приборе для пуска мини-торпеды. Затем информация вводится с помощью устройства бесконтактного ввода данных в приборы управления мини-торпеды, после чего осуществляется пуск навстречу антиторпедам противника. Далее подводный аппарат продолжает движение к цели, наводится на нее системой самонаведения и поражает ее.

"Техническим результатом изобретения является подводный аппарат для поражения морского объекта, способный обнаруживать и поражать морские объекты противника, преодолевая при этом применяемые ими средства ГПД, ПТЗ и антиторпеды", - подчеркивают авторы патента.