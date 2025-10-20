Войти
ТАСС

ВМФ разработал оснащенный мини-торпедами подводный беспилотник

575
0
0
Флаг ВМФ России
Флаг ВМФ России.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

Разработка имеет бортовую систему обнаружения с оптическим, магнитным и гидроакустическим каналами, говорится в документах

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Специалисты Военно-морской академии имени адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова запатентовали предназначенный для поражения морских целей беспилотный подводный аппарат с размещенными внутри мини-торпедами. С соответствующим документом ознакомился корреспондент ТАСС.

"Подводный аппарат предназначен для поражения морских объектов. Он включает бортовую систему обнаружения с оптическим, магнитным и гидроакустическим каналами, бортовую систему управления, систему телеуправления и систему самонаведения, отсек с зарядом взрывчатого вещества с контактным и неконтактным взрывателем, отсек с энергосиловой установкой, устройства, обеспечивающие движение подводного аппарата в воде и управление им. Внутри корпуса подводного аппарата размещается одно и более пусковых устройств с мини-торпедой, имеющих газогенератор или пороховой аккумулятор давления", - говорится в патенте.

В документе отмечено, что разработка имеет устройство бесконтактного ввода данных маршрутного задания, а также счетно-решающий прибор для распределения целей между мини-торпедами.

Согласно патенту, подводный аппарат работает следующим образом. На его носитель поступают данные об обнаружении цели, которые вводятся через устройство бесконтактного ввода данных, рассчитывается маршрутное задание и вводится в бортовую систему управления. Далее производится пуск изделия, вследствие чего оно самостоятельно или под контролем оператора наводится на соответствующий объект. При условии, что цель начнет применять средства гидроакустического подавления (ГПД) и противоторпедной защиты (ПТЗ), аппарат распознает их, рассчитывает свой маневр для преодоления противоторпедной защиты и включает на излучение бортовую систему гидроакустического подавления. При обнаружении антиторпеды противника и ее приближении на опасную дистанцию изделие вырабатывает данные на счетно-решающем приборе для пуска мини-торпеды. Затем информация вводится с помощью устройства бесконтактного ввода данных в приборы управления мини-торпеды, после чего осуществляется пуск навстречу антиторпедам противника. Далее подводный аппарат продолжает движение к цели, наводится на нее системой самонаведения и поражает ее.

"Техническим результатом изобретения является подводный аппарат для поражения морского объекта, способный обнаруживать и поражать морские объекты противника, преодолевая при этом применяемые ими средства ГПД, ПТЗ и антиторпеды", - подчеркивают авторы патента. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.