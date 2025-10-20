Войти
CNN: Трамп и Зеленский разошлись во мнениях о будущем конфликта на Украине

AP Photo/ Alex Brandon
AP Photo/ Alex Brandon.
Источник изображения: © AP Photo/ Alex Brandon

Переговоры 17 октября в Белом доме были "напряженной, честной и временами неудобной дискуссией", сообщила телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский разошлись во взглядах на будущее развитие событий украинского конфликта. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Они охарактеризовали состоявшиеся 17 октября в Белом доме переговоры как "напряженную, честную и временами неудобную дискуссию", в ходе которой Трамп "прямо и честно" дал Зеленскому понять, что "пока что" Киев не получит от Вашингтона ракеты большой дальности. По словам одного из источников CNN, Трамп посчитал, что Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта. Трамп и Зеленский после третьей встречи в Белом доме разошлись во взглядах на будущее конфликта на Украине, подытожила телекомпания.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники также сообщил, что Трамп заявил Зеленскому, что США в данный момент не намерены поставлять ракеты Tomahawk ("Томагавк") Украине. По данным издания, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать. 

