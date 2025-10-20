Le Point: российские военные серьезно относятся к ядерному потенциалу Франции

Американские аналитики попытались ответить на вопрос: как российские военные воспринимают ядерные арсеналы Франции и Великобритании? Результаты их исследования публикует Le Point.

Ромен Гюбер (Romain Gubert)

Рассекречено: опубликован документ, в котором раскрывается, что высшее военное руководство России думает о наших и британских ядерных возможностях.

Это поразительный документ объемом около пятидесяти страниц. Он был заказан министерством обороны Великобритании и подготовлен несколькими исследователями из корпорации RAND* — американского аналитического центра, тесно связанного с военно-промышленным лобби и частично финансируемого ВВС США.

В течение нескольких месяцев пятеро исследователей тщательно анализировали материалы военных конференций, проходивших в России, литературу, распространяемую российскими военными академиями, официальные документы министерства обороны России, а также 111 публикаций на военную тему. Их исследование охватывает последние десять лет, включая присоединение Крыма (2014 год), начало конфликта на Украине (2022 год) и доходит до первой половины 2025 года.

Стратегия сдерживания

С учетом того, что Франция обладает 290 ядерными боеголовками, а Великобритания — 225 (против 3708 у США), министерство обороны Великобритании желало выяснить, что высшее военное руководство России думает о британском и французском ядерном арсеналах, и понять, считаются ли они всерьез с двумя единственными европейскими ядерными державами. <…>

В марте 2023 года Россия заявила о размещении нескольких тактических ядерных ракет в Белоруссии. Менее серьезный факт: в 2024 году ведущие российской телепрограммы "60 минут" (канал "Россия-1", близкий к Кремлю) выпустили сюжет под названием "200 секунд до Парижа" — именно столько времени потребовалось бы новым российским ракетам с ядерным зарядом "Сармат", чтобы достичь французской столицы.

Поскольку ядерная доктрина обеих стран основывается не на наступательном оружии, а на концепции сдерживания, анализ российской оценки ядерного потенциала Франции и Великобритании приобретает ключевое значение. Следуя этой логике, для защиты от потенциальной атаки желательно внушить страх вероятному противнику.

Британских официальных лиц также интересовало, сохраняет ли их ядерная стратегия убедительность в глазах России в свете избрания Дональда Трампа, который намерен дистанцироваться от НАТО.

Париж более независим, чем Лондон

Результаты этого исследования действительно показательны. На этот раз Франции не приходится краснеть в сравнении со своим британским соседом. Наш ядерный арсенал воспринимается как значительно более эффективный, суверенный и менее зависимый от Соединенных Штатов. Французская стратегия воспринимается как обладающая большей сдерживающей силой, чем британская, поскольку она тверже и менее подвержена дискуссиям.

Если вдаваться в подробности, то, как отмечается в исследовании, для русских "актуальность французского сдерживания в целом оставалась неизменной в период с 2010 по 2024 год, отчасти потому, что ядерная позиция Франции не менялась на протяжении этого периода". Франция никогда не замедляла темпов модернизации своего ядерного арсенала. Чего нельзя сказать о Великобритании, где несколько сменявших друг друга правительств выражали желание сократить ядерный потенциал страны.

Российские военные эксперты также отмечают, что французские политические руководители проявляют твердость в ядерных вопросах по сравнению со своими британскими коллегами, которые в большей степени склонны полагаться на "американскую защиту". Как на институциональном уровне, так и в публичных заявлениях французы, как подчеркивают в России, всегда демонстрировали свою независимость по отношению к НАТО.

"Французская система сдерживания, — отмечают исследователи RAND*, —описывается как независимая как в техническом, так и в политическом плане от США и НАТО. Это частично объясняется тем, что французская доктрина всегда имела национальный характер вследствие скептического отношения Франции к американским гарантиям расширенного сдерживания со времен холодной войны. Соответственно, в российской литературе французское сдерживание редко рассматривается как часть стратегического вызова, исходящего от НАТО. Однако это восприятие может измениться, если Франция продвинется в сторону большей интеграции в ядерные структуры НАТО".

Российские авторы признают особое положение Франции, которая не входит в группу ядерного планирования НАТО и, следовательно, сохраняет полный и неограниченный суверенитет в отношении своих союзников. Еще один важный момент: "Общественное мнение во Франции более благосклонно относится к ядерному сдерживанию, чем в Великобритании, что накладывает меньше ограничений на ядерную политику правительства".

Высокий технологический уровень

Еще один вывод исследования: россияне считают, что в технологическом плане Франции удалось сохранить высочайший уровень и полную независимость – она не "зависит ни от кого другого в разработке, производстве, испытаниях и модернизации [своего] ядерного оружия", отмечается в докладе.

Исследователи цитируют выдержку из российского документа, формулировки которого недвусмысленны: "Франция, являясь европейским лидером в области ядерных и ракетных технологий, обладает полным циклом НИОКР для производства ядерных боеприпасов и средств их доставки. Заявления французского руководства свидетельствуют о намерении страны сохранить существующий состав своих сил ядерного сдерживания на ближайшие двадцать пять лет. Франция продолжает наращивать потенциал своей экспериментальной и вычислительной базы ядерно-оружейного комплекса, включая компьютеры, специальные рентгеновские установки и другое уникальное оборудование, позволяющее проектировать ядерные боеприпасы без проведения полномасштабных испытаний".

В последние годы российские военные проявили значительный интерес к испытаниям баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ) M51 с дальностью полета 9 000 километров, тогда как еще десять лет назад дальность французских ракет была гораздо более ограниченной. Они видят в этом доказательство того, что Франция последовательно модернизирует свой арсенал.

В российских публикациях также широко освещается спуск на воду четвертого многоцелевого атомного подводного крейсера типа "Сюффрен" прошлой весной. Приводится и такое мнение российских военных экспертов: "Обладая относительно скромным ядерным потенциалом, Франция открыто делает акцент на весьма наступательном типе ядерной стратегии, предполагающей нанесение массированных и точечных ударов по традиционным противникам и государствам-изгоям, а в последнее время — и по Китаю".

"Угроза"

При этом россияне настроены гораздо более скептически в отношении британского ядерного арсенала, который они считают технологически зависимым от Соединенных Штатов. "Российские военные аналитики расценивают британскую ядерную политику как целенаправленно враждебную по отношению к России, особенно с 2021 года, когда был повышен лимит на количество развернутых боеголовок. Также существует консенсус в российском военно-аналитическом сообществе, что ядерное сдерживание Великобритании в значительной степени зависит от Соединенных Штатов как в техническом, так и в политическом плане. […] Если отношения между США и Великобританией ухудшатся в будущем, долгосрочная боеготовность ядерных сил Великобритании может еще более ослабнуть".

В последние годы российские аналитики часто сосредотачивались на движении за независимость Шотландии, которое создает уязвимости в оборонной стратегии Великобритании. Действительно, значительная часть ее арсенала – в частности, подводные лодки – размещена на базе Фаслейн на западном побережье Шотландии. При этом шотландские политики, выступающие за независимость, открыто заявляют о намерении "вывести" ядерное оружие со своей территории.

И последний момент: российские аналитики подчеркивают, что углубленное франко-британское сотрудничество в области безопасности и обороны после Ланкастерских соглашений 2010 года представляет собой "угрозу". "Эта оценка может усилиться в будущем, если Великобритания и Франция выработают более скоординированный подход вместе с другими столицами Европы для укрепления европейского сдерживания", — отмечается в документе. Российское экспертное сообщество продолжает воспринимать НАТО как инструмент реализации внешнеполитического, оборонного и стратегического курса США.

В центре внимания — позиция Германии, которая выступает за обсуждение вопроса о "ядерном участии" с Францией и Великобританией — поскольку Германия не может обзавестись собственным ядерным оружием, не нарушив подписанный ею международный договор о нераспространении. Данное предложение пока отвергается Францией.

Наконец, один из российских экспертов отмечает, что Россия должна сохранять высокую бдительность: "Концепция гарантированного уничтожения в наиболее чистой форме прослеживается в ядерной политике Великобритании и Франции. Демонстративная цель их ядерных сил —уничтожение крупных городов противника в случае нападения. Для этой цели британским и французским ядерным силам не обязательно быть количественно сопоставимыми, например, с ядерными арсеналами России и США. Они должны быть мобильными и хорошо замаскированными".

* Внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ