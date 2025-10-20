Демонстрация корабельного контейнеризированного варианта ЗРК IRIS-T SLM

Германская компания Diehl Defence GmbH & Co. KG (в составе группы Diehl) 15 октября 2025 года сообщила, что в рамках прошедших ракетных стрельбовых учений ВМС Германии Maritime Firing Exercise 2025 (MFE 2025, Andøya) продемонстрировала установленный на палубе германского фрегата F 222 Baden-Württemberg проекта 125 корабельный контейнеризированный вариант своего наземного зенитного ракетного комплекса средней дальности IRIS-T SLM.

Корабельный контейнеризированный модуль-демонстратор AAW наземного зенитного ракетного комплекса средней дальности Diehl Defence IRIS-T SLM, установленный для испытаний на палубе надстройки германского фрегата F 222 Baden-Württemberg проекта 125. 2025 год (с) Diehl Defence

Сообщается, что корабельный контейнеризированный модуль-демонстратор AAW (Anti Air Warfare) ЗРК IRIS-T SLM был разработан компанией в партнерстве с ВМС Германией менее чем за десять месяцев, и в ходе учений MFE 2025 у побережья Норвегии были проведены успешные испытательные стрельбы из этого модуля с палубы фрегата Baden-Württemberg. На фрегате модуль был установлен на палубе надстройки в средней части корабля (так называемая C-Deck).

Работы выполнялись в рамках контракта, выданного Diehl Defence в декабре 2024 года германским федеральным оборонным закупочным ведомством BAAINBw (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr).

Согласно заявлению Diehl Defence, "комплекс IRIS-T SLM, уже доказавший свою боевую эффективность на Украине, продемонстрировал свои известные качества и в открытом море, выполнив все испытательные и опытные задания, поставленные на учениях MFE 2025. Комплекс IRIS-T SLM в морском исполнении подтвердил свою высокую результативность. Таким образом, компания Diehl Defence достигла важной вехи, впервые успешно испытав морской вариант системы ПВО с ракетой семейства IRIS-T. Успешное испытание открывает путь к серийному внедрению комплекса IRIS-T SLM для ВМС".

Можно предположить, что корабельный контейнеризированный вариант ЗРК IRIS-T SLM создан явно под влиянием применения в ВМФ России корабельного боевого модуля 9К331МКМ зенитного ракетного комплекса малой дальности "Тор-М2КМ".

Разработанный Diehl Defense при финансировании германского министерства обороны по контракту 2007 года и серийно производимый с 2021 года, ЗРК IRIS-T SLM использует специально разработанную зенитную управляемую ракету с дальностью до 40 км и досягаемостью по высоте до 20 км, оснащенную инфракрасной головкой самонаведения выпускаемой Diehl Defense управляемой ракеты IRIS-T класса "воздух-воздух" малой дальности. Ракета комплекса IRIS-T SLM использует дополнительное радиокомандное наведение (в сочетании с инерциально-спутниковой коррекцией) на основном участке траектории с захватом цели инфракрасной ГСН типа IIR на конечном участке. Масса ракеты с транспортно-пусковым контейнером составляет 280 кг. В состав наземного комплекса входят командный пункт TOC (Tactical Operations Centre), подвижная РЛС обнаружения и целеуказания Saab Giraffe 4A или Hensoldt TRML-4D с АФАР и три подвижные вертикальные пусковые установки по восемь ракет на каждой.

В корабельном варианте комплекса используется устанавливаемая на палубе корабля вертикальная пусковая установка, которая, видимо, была интегрирована в АСБУ ANCS фрегата и адаптирована для работы с корабельной радиолокационной станцией общего обнаружения TRS-4D.

Корабельный контейнеризированный модуль-демонстратор AAW наземного зенитного ракетного комплекса средней дальности Diehl Defence IRIS-T SLM, установленный для испытаний на палубе надстройки германского фрегата F 222 Baden-Württemberg проекта 125. 2025 год (с) Diehl Defence

Головной фрегат F 222 Baden-Württemberg проекта 125 ВМС Германии (с) Nico Theska / Бундесвер