США представили барражирующий боеприпас Switchblade 600 с увеличенной дальностью

Источник изображения: topwar.ru

Switchblade 600 Block 2

Американская компания AeroVironment на выставке AUSA 2025 представила Switchblade 600 Block 2 – улучшенную версию дальнобойного барражирующего боеприпаса Switchblade 600, который предназначен главным образом для высокоточного поражения бронетехники.

Новый вариант оснащён крылом увеличенного размера и аккумулятором с большей ёмкостью, что позволило повысить время автономной работы примерно на 20%. При этом сохраняется концепция запуска из пусковой установки, давая возможность расчёту отправить дрон в полёт менее чем за 10 мин.

По утверждениям разработчика, время работы теперь составляет более 50 мин; дальность передачи или ретрансляции свыше 110 км; общая масса 30,8 кг; вес БЧ (созданной на основе Javelin) 16,3 кг; масса съёмного полезного груза (то есть дополнительного оборудования) 3,17 кг; крейсерская скорость 113 км/ч; максимальная скорость 185 км/ч. ПУ имеет длину 1,5 м и диаметр 19,2 см.

Источник изображения: topwar.ru

Switchblade 600 Block 2

В Block 2 добавлен дополнительный отсек для размещения полезной нагрузки, например, сенсоров, модулей РЭБ или альтернативных средств поражения. Дрон получил систему автоматического распознавания целей на основе ИИ и с машинным зрением, которая призвана повысить эффективность работы в условиях помех для связи и GPS. Новая модификация оснащена двойной гиростабилизированной сенсорной турелью EO/IR, GPS с зашифрованным M-кодом для надёжной навигации и ячеистой сетью, в частности, на основе радиостанции Silvus MANET.

Разработчик намерен приступить к поставкам Switchblade 600 Block 2 клиентам в начале 2026 года, имея цель увеличить выпуск примерно до 1200 единиц в месяц или около 14,4 тыс. в год. Для этого планируется построить новое производственное предприятие FreedomWerx в Солт-Лейк-Сити. Ожидается, что оно будет введено в эксплуатацию в период с конца 2026 года по начало 2027 года. При этом продолжат работать существующие мощности в Сими-Вэлли, Лос-Анджелесе и Арлингтоне.

  Страны
Страны
США
Проекты
AI
GPS
