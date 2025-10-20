В зоне СВО заметили УАЗ с «Максимами»

Войти
Кадр: Telegram-канал milinfolive
Российский УАЗ с зенитными пулеметами «Максима» заметили в зоне СВО

Российские бойцы применили установленные в кузове УАЗа пулеметы Максима для борьбы с дронами в зоне СВО. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На видео можно заметить стрельбу из спаренных зенитных «Максимов», установленных на грузовой платформе автомобиля УАЗ «Фермер». Как пишет канал, в ролике показана работа бойцов мобильной огневой группы, которая прикрывает объекты от налетов дронов.

Базовый пулемет системы Хайрема Максима разработали в 1883 году, а в 1930-м в СССР приняли на вооружение модернизированный пулемет образца 1910/30 года. Совершенствование модели продолжалось до 1940-х. Скорострельность пулемета с ленточным питанием составляет 600 выстрелов в минуту.

В мае 2024 года пулеметы РП-46 образца 1946 года и пулеметы Максима заметили на вооружении мобильных групп ПВО Киева. Советские пулеметы также установили в кузове автомобилей.

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
