ТАСС

Медведев: контракт с ВС РФ в 2025 году заключили 336 тыс. человек

Источник изображения: www

Еще 28 тыс. стали добровольцами, сообщил замглавы Совбеза

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Контракт на службу в российских войсках в 2025 году заключили 336 тыс. человек. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ. Видео опубликовано на странице политика во "ВКонтакте".

Читайте также

Что известно о призыве в Вооруженные силы РФ

"У нас в целом ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно. Мы совсем недавно провели совещание", - сообщил Медведев. "В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Таковы актуальные цифры на сегодняшний день", - привел статистику политик.

По его словам, "каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносит здесь свою лепту". "Работу эту невозможно переоценить. Желаю вам успехов в дальнейшем", - отметил он, ознакомившись с работой одного из военных комиссариатов в Астраханской области.

  

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
  • Обсуждаемое
