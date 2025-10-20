Медведев: контракт с ВС РФ в 2025 году заключили 336 тыс. человек

Еще 28 тыс. стали добровольцами, сообщил замглавы Совбеза

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Контракт на службу в российских войсках в 2025 году заключили 336 тыс. человек. Об этом сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Южный федеральный округ. Видео опубликовано на странице политика во "ВКонтакте".

"У нас в целом ситуация с отбором на контракт по стране выглядит удовлетворительно. Мы совсем недавно провели совещание", - сообщил Медведев. "В общей сложности у нас прибыли в войсковые части 336 тысяч человек, которые заключили в этом году контракт, а также 28 тысяч добровольцев. Таковы актуальные цифры на сегодняшний день", - привел статистику политик.

По его словам, "каждая область, каждый субъект Федерации, каждый пункт отбора вносит здесь свою лепту". "Работу эту невозможно переоценить. Желаю вам успехов в дальнейшем", - отметил он, ознакомившись с работой одного из военных комиссариатов в Астраханской области.