Фарадж ополчился на Путина и пообещал сбивать российские самолеты (Bloomberg, США)

Bloomberg: Фарадж ополчился на Путина и призвал сбивать российские самолеты

Лидер Партии реформ Найджел Фарадж выступил за то, чтобы сбивать "непрошеные" российские самолеты в воздушном пространстве НАТО, сообщает Bloomberg. Это свидетельствует об ужесточении позиции в отношении России после того, как пророссийские взгляды поставили под сомнение его премьерские амбиции.

Алекс Уикхэм (Alex Wickham)

Лидер Партии реформ Найджел Фарадж раскритиковал Владимира Путина, упрекнув за безрассудство, и поддержал идею сбивать вторгнувшиеся в воздушное пространство НАТО российские самолеты. Ранее высказывались соображения, что его взгляды на Москву — по мнению некоторых, пророссийские — грозят перечеркнуть его шансы на успех в гонке за премьерский пост.

Фарадж заявил ведущему подкаста Bloomberg Мишалу Хуссейну, что, став премьер-министром, поддержал бы использование замороженных российских активов для оказания помощи Украине и даже мог бы направить в страну британские войска в составе миротворческого контингента ООН. На вопрос, что бы он сделал, если бы российские самолеты вторглись в воздушное пространство союзников, Фарадж ответил: “Сбивал бы их, что же еще?”.

“Очевидно, что Путин не вполне рационален, — сказал Фарадж в интервью в четверг. — Все эти намеки, что я буду с этим мириться, — просто чушь”.

Эти замечания прозвучали в ходе почти часовой беседы, в ходе которой Фарадж высказался по всем вопросам — от своих финансовых планов до идей о массовых депортациях по образцу США и о своих религиозных чувствах. Однако комментарии о России изобличили несравненно более жесткую позицию. Ранее соперники Фараджа, включая действующего премьер-министра Кира Стармер, пеняли “реформистам” за слабость в российском вопросе в надежде подорвать лидерство популистской партии в опросах.

Прогнозы, показывающие, что Фарадж может стать следующим премьером Великобритании, хотя на сегодняшний момент в парламенте заседает всего пятеро “реформистов”, а всеобщие выборы состоятся лишь через четыре года, вызвали в последние недели повышенное внимание к его политике. Фарадж в прошлом не скрывал своего восхищения Путиным, а его бывший близкий союзник в прошлом месяце признался в получении взяток за пророссийские заявления в Европейском парламенте.

Даже повторив мысль о том, что “бесконечное расширение НАТО и Европейского союза на восток” способствовало решению России ввести на Украину войска, Фарадж раскритиковал Путина за то, что он не поддержал мирного урегулирования Дональда Трампа и не прекратил боевые действия. Следует отметить, что Фарадж высказался за несколько часов до того, как Трамп объявил о планах встретиться с Путиным в Будапеште и обсудить дальнейшие шаги.

“Очевидно, что Путин — очень плохой парень, — сказал Фарадж в интервью. — Я действительно надеялся, что Трамп его приструнит, что можно будет достичь какого-то компромисса, как недавно произошло между с Газой и Израилем. Очевидно, что этого не будет”.

Фарадж, ключевой участник кампании за выход Великобритании из ЕС в 2016 году, давно кичится тесными связями с президентом США.

“Подозреваю, в ближайшие месяцы мы увидим, как американцы начнут поставлять Киеву “Томагавки”, — сказал Фарадж. — Думаю, Трамп считает, что Путин выставил его дураком”.

Фарадж отметил, что бельгийское правительство воспротивилось планам Великобритании и ЕС воспользоваться замороженными российскими активами под кредиты Украине, однако, когда его спросили, следует ли их использовать, он сказал: “Если они там оказались незаконным путем, — то, очевидно, да”.

На вопрос, поддержал бы он план Стармера по отправке британских войск на территорию Украины в случае прекращения огня, Фарадж ответил: “Я бы подошел к этому вопросу очень осторожно”. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы там оказались солдаты британской армии “со знаками различия”, но добавил, что мог бы поддержать их присутствие под флагом ООН, сославшись на корейский прецедент.

В совокупности эти комментарии свидетельствуют о смене позиции Фараджа, которого Стармер недавно обвинил в “заискивании перед Путиным”. Борис Джонсон в прошлом месяце назвал взгляды Фараджа на Россию “чрезвычайно опасными”, напомнив в свою очередь о предвыборной тактике, которой в 2019 году бывший премьер от партии тори обезвредил соперника-лейбориста Джереми Корбина.

Фарадж столкнулся с вопросами об интервью 2014 года, в котором он сказал, что изо всех мировых лидеров он восхищается Путиным больше всего — пусть и с оговоркой: “как техническим исполнителем, но не человеком”. Партия реформ также оказалась в центре скандала после дела о взяточничестве, в котором был замешан ее бывший лидер в Уэльсе Натан Гилл.

Фарадж сказал Bloomberg, что считает разоблачения о Гилле “ужасающими”, и подчеркнул, что не верит, что подобная подноготная может всплыть о других однопартийцах.

“Был ли этот парень “паршивой овцой”? Да”, — заявил Фарадж, добавив, что у него нет “ни тени сомнения”, что Гилл единственный из “реформистов” запятнал себя обвинениями во взяточничестве. — Я убежден на 100% и верю всем сердцем, что он такой один”.