Китай запустил 18 полярно-орбитальных спутников связи Qianfan

501
0
0
Ракета-носитель "Чанчжэн-6"
Ракета-носитель "Чанчжэн-6".
Источник изображения: © REUTERS/China Daily

Для носителей серии "Чанчжэн" это 601-я миссия

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. КНР в пятницу успешно вывела на орбиту 18 полярно-орбитальных спутников Qianfan. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в WeChat, старт был осуществлен в 15:08 по пекинскому времени (10:08 мск) с космодрома Тайюань (северная провинция Шаньси) при помощи ракеты CZ-6A ("Чанчжэн-6-эй"). Для носителей серии "Чанчжэн" это 601-я миссия.

Спутники Qianfan - низкоорбитальная группировка, созданием которой занимается компания Shanghai Spacesail Technologies.

Модифицированная двухступенчатая CZ-6A достигает 50 м в длину и работает на экологически чистом топливе - смеси керосина и жидкого кислорода. Ракета разработана Шанхайской академией технологии космических полетов совместно с Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, оснащена четырьмя твердотопливными ускорителями и способна выводить на солнечно-синхронную орбиту (500 км) не менее 6,5 тонн полезного груза. В отличие от CZ-6, она имеет удлиненную первую ступень, диаметр которой такой же, как и у второй (3,35 м).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков. 

