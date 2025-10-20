Войти
Компания AV заключила новый контракт на разработку ракеты для перехвата БЛА

Калифорнийская компания AeroVironment.

ЦАМТО, 17 октября. Компания AV (образована в результате слияния AeroVironment и BlueHalo) на ежегодной конференции Ассоциации армии США (AUSA) объявила, что ранее в 2025 году заключила контракт на реализацию следующего этапа разработки ракеты нового поколения для борьбы с БЛА NGCM (Next-Generation C-UAS Missile).

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на президента подразделения автономных систем AV Трейса Стивенсона, компания заключила контракт стоимостью 98 млн. долл. для перехода к следующему этапу "многомиллионной" программы NGCM. На первом этапе в 2024 году контракт с авиационно-ракетным центром (AvMC) командования развития боевых возможностей СВ США заключили две компании. Но контракт на реализацию второго этапа заключен только с AV.

Как пояснил Т.Стивенсон, компания разрабатывает боеприпас нового поколения для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, соответствующий требованиям для противодействия актуальным угрозам, которые в настоящее время купируются только с помощью очень дорогих ракет.

Как сообщалось ранее, компания BlueHalo в апреле 2025 года на конференции Sea Air Space представила ракету Freedom Eagle нового поколения, предназначенную для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

В июле 2024 года Джонатан Манимейкер, занимавший тогда пост генерального директора BlueHalo, сообщил изданию Jane’s, что по итогам переговоров с представителями СВ США решено, что NGCM будет "многофункциональной ракетой", предназначенной для перехвата беспилотных летательных аппаратов класса Групп.3 и выше.

Компания Raytheon, также занимавшаяся сходной разработкой, не раскрыла, была ли она выбрана для участия в конкурсе. Разработанный ею перехватчик Coyote используется в нескольких проектах противодействия БЛА, включая систему M-LIDS.

Хотя программа NGCM названа как "многомиллионная", неясно, когда она перейдет от этапа разработки в стадию производства.

