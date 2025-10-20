Индия и Бразилия рассматривают возможность встречной закупки вооружений

ЦАМТО, 17 октября. Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин в сопровождении министра обороны Жозе Мусиу Монтейру Филью и командующего ВВС бригадного генерала Марсело Каница Дамасено 15-17 октября совершил официальный визит в Нью-Дели.

Как отмечается, этот визит знаменует собой значительный шаг вперед в двусторонних отношениях, прежде всего в оборонной сфере.

Как сообщает Infodefensa.com, бразильскую делегацию принял министр обороны Индии Раджнатх Сингх. В ходе переговоров стороны обсудили возможность встречной закупки национальных систем вооружений, что было охарактеризовано как новый этап технологического, промышленного и стратегического сотрудничества между двумя странами.

По словам вице-президента Алкмина, партнерство имеет решающее значение для диверсификации и укрепления оборонной промышленности обеих стран, снижения внешней зависимости и расширения внутреннего инновационного и производственного потенциала. "Сотрудничество между Бразилией и Индией не только коммерческое, но и стратегическое. Мы строим путь, объединяющий технологии, оборону и устойчивое развитие, укрепляя промышленный потенциал и независимость наших стран", – заявил Алкмин в интервью местным СМИ в Нью-Дели.

Как стало известно, предметом переговоров стало несколько бразильских и индийских оборонных продуктов. С бразильской стороны это многоцелевой военно-транспортный самолет C-390 "Миллениум", а с индийской – зенитный ракетный комплекс "Акаш" и легкий боевой самолет LCA "Теджас" Mk.1a.

В частности, бразильская компания Embraer активно обсуждает продажу и возможное совместное производство C-390 в Индии, в том числе с Mahindra Defense Systems. Военно-воздушные силы Индии выразили заинтересованность в приобретении до 80 ед. C-390. Передача технологий и местное производство являются частью переговоров в соответствии со стратегией Индии "Make in India".

В настоящее время в Бразилии проводятся испытания индийского ЗРК "Акаш-NG" в рамках тендера на поставку Сухопутным войскам Бразилии армейской системы ПВО средней дальности. Истребитель LCA "Теджас" Mk.1a предлагается как дешевая альтернатива западным образцам.

Кроме того, Индия предложила бортовые системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) на базе платформы Embraer EMB-145, бронированные машины WhAP, современные торпеды и системы радиоэлектронной борьбы.

Представители ВМС Бразилии и Индии также анализируют сотрудничество в обслуживании французских подводных лодок типа "Скорпен", которые находятся на вооружении ВМС обеих стран, а также обсуждают обмен стратегиями ведения морской и противолодочной борьбы.

Как отмечается, в преддверии официального визита президента Луиса Инасиу Лула да Силва в Индию, запланированного на начало 2026 года, данные переговоры рассматриваются как подготовительный этап в разработке стратегического плана по увеличению объема двусторонней торговли до 20 млрд. долл. к 2030 году, подкрепленного такими мерами, как расширение соглашения о преференциальной торговле между МЕРКОСУР и Индией.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в своем выступлении подчеркнул, что Индия рассматривает Бразилию как надежного партнера для совместного производства и разработки оборонительных систем вооружений, отметив важность равноправного технологического сотрудничества в решении глобальных проблем безопасности и внедрения инноваций.