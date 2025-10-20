Войти
На вооружении Киева заметили американскую гаубицу времен Второй мировой

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters.

На вооружении ВСУ заметили американскую гаубицу M114A1 времен Второй мировой

Разработанную в годы Второй мировой войны (ВМВ) американскую гаубицу M114A1 заметили у артиллеристов Киева. На соответствующий ролик обратил внимание Центр анализа стратегий и технологий в Telegram.

На видео показана буксируемая гаубица 42-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Отмечается, что Украина могла получить около 75 орудий времен ВМВ из Греции и Португалии.

Базовую версию M114 начали серийно выпускать в 1941 году. Максимальная дальность стрельбы орудия составляет 14,6 километра. Модификация M114A1 отличается другим лафетом и удлиненным стволом. Эти гаубицы активно применялись в ходе войны во Вьетнаме и конфликта между Ираном и Ираком. После появления новой гаубицы M198 устаревшие M114 начали активно экспортировать.

В июле в зоне СВО заметили импровизированную самоходную артиллерийскую установку на шасси тягача МТ-ЛБ. Боевую машину российских бойцов вооружили противотанковой пушкой МТ-12 калибра 100 миллиметров.

  В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Греция
Ирак
Иран
Португалия
США
Украина
Продукция
МТ-ЛБ
