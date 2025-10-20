Войти
Lenta.ru

В зоне СВО заметили агитационную «Герань-2»

514
0
0
Фото: Efrem Lukatsky / AP
Фото: Efrem Lukatsky / AP.

В зоне СВО заметили дрон-камикадзе «Герань-2» с листовками

Вооруженные силы России начали оснащать дроны-камикадзе «Герань-2» контейнерами с агитационными листовками. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».



На фотографиях заметны обломки выполнившей ударную задачу «Герани» в зоне СВО. Отмечается, что дрон нес кассеты КПТМ-3, которые обычно оснащают противотанковыми минами ПТМ-3. В кассетах находились листовки. Судя по всему, кассета должна инициировать сброс материалов над позициями противника.

Помимо листовок, «Герань» несла боевую часть, содержащую 30 килограммов взрывчатого вещества. Канал напомнил, что ранее для сброса листовок использовали многофункциональные дроны «Гербера».

В августе стало известно, что российские дроны начали оснащать кассетами с минами ПТМ-3 для дистанционного минирования дорог, которые используют ВСУ. В сети появилось видео, демонстрирующее сброс мин пролетающим дроном.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.