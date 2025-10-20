В зоне СВО заметили агитационную «Герань-2»

В зоне СВО заметили дрон-камикадзе «Герань-2» с листовками

Вооруженные силы России начали оснащать дроны-камикадзе «Герань-2» контейнерами с агитационными листовками. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На фотографиях заметны обломки выполнившей ударную задачу «Герани» в зоне СВО. Отмечается, что дрон нес кассеты КПТМ-3, которые обычно оснащают противотанковыми минами ПТМ-3. В кассетах находились листовки. Судя по всему, кассета должна инициировать сброс материалов над позициями противника.

Помимо листовок, «Герань» несла боевую часть, содержащую 30 килограммов взрывчатого вещества. Канал напомнил, что ранее для сброса листовок использовали многофункциональные дроны «Гербера».

В августе стало известно, что российские дроны начали оснащать кассетами с минами ПТМ-3 для дистанционного минирования дорог, которые используют ВСУ. В сети появилось видео, демонстрирующее сброс мин пролетающим дроном.