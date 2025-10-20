Десантные катера для голландских морпехов построят в Финляндии

Финская компания Marine Alutech Oy Ab поставит Королевской морской пехоте Нидерландов десантные катера нового поколения.

Как уточняет Naval News, штурмовые катера Littoral Assault Craft (LAC) станут новым десантным судном голландских морпехов, заменив нынешние десантные катера LCVP. Ожидается, что новые катера вступят в строй в период с 2026 по 2028 годы.

Штурмовой десантный катер типа LAC Marine Alutech

Катера LAC разработаны компанией Marine Alutech в соответствии с требованиями новой доктрины Корпуса морской пехоты США, известной как Force Design. Эта концепция позволяет одновременно высаживать морпехов и их снаряжение с десантных кораблей, расположенных на большем удалении от берега. Новые катера обладают улучшенными характеристиками и оснащены мощным вооружением (Marine Alutech не раскрывает детали). Они быстрее своих предшественников, способны преодолевать большие расстояния и находиться в море дольше.

Королевский флот Нидерландов находится на пороге масштабной модернизации, как и американский Корпус морской пехоты. Катера LAC разработаны с учётом совместимости как с текущим, так и с будущими поколениями десантных кораблей.

Marine Alutech Oy Ab – семейный бизнес, одно из ведущих предприятий оборонной промышленности Финляндии. Компания специализируется на проектировании, производстве, обслуживании и поддержке жизненного цикла гражданских и военных судов.

В настоящее время компания Marine Alutech стремительно расширяется, её портфель заказов составляет около 200 млн евро. Компания ведёт переговоры с семью странами НАТО о новых проектах. Среди приоритетов фирмы – увеличить штат сотрудников примерно до 500 человек к 2030 году.