Компания Boeing заключила крупный контракт на поставку ГСН для ракет ЗРК "Пэтриот"

ЦАМТО, 17 октября. Компания Boeing 14 октября объявила о подписании серии долгосрочных контрактов общей стоимостью около 2,7 млрд. долл. на производство ГСН нового поколения для ЗУР состоящего на вооружении СВ США ЗРК "Пэтриот" PAC-3.

В соответствии с условиями соглашений, Boeing до 2030 года поставит более 3000 головок самонаведения с темпом до 750 ед. в год.

Boeing тесно сотрудничает с выступающей генеральным подрядчиком поставки ЗУР корпорацией Lockheed Martin и командованием СВ США в рамках увеличения объемов производства и достижения новых задач по перехватчику PAC-3.

Как заявлено, увеличение масштабов производства ГСН имеет ключевое значение для обеспечения защиты важных объектов от воздушных угроз с применением ЗРК "Пэтриот".

Как отметил исполнительный директор подразделения Boeing Integrated Air & Missile Defense Джим Брайан, долгосрочные контракты свидетельствуют о достигнутом компанией прогрессе и позволят удовлетворять растущий в мире спрос на ГСН ракет PAC-3.

Разработанные Boeing головки самонаведения позволяют перехватчикам обнаруживать, сопровождать и поражать различные угрозы, включая гиперзвуковые ракеты, самолеты, а также баллистические и крылатые ракеты. Спрос на перехватчики PAC-3 возрос в связи с конфликтами и обострением обстановки на Украине, Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

С 2000 года Boeing в качестве субподрядчика Lockheed Martin поставила более 6000 усовершенствованных головок самонаведения для ЗРК PAC-3 СВ США со своих предприятий в Хантсвилле (шт.Алабама). ЗУР состоят на вооружении 17 государств мира, включая США.

В 2025 году компания расширила производство и намерена к концу года поставить 650-700 головок самонаведения.

Как отмечается, проведенная модернизация производственных линий, укрепление отношений с поставщиками и строительство нового завода значительно увеличили производственные возможности Boeing.