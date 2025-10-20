"Вертолеты России" представляют "Ансат" на China Helicopter Exposition 2025

ЦАМТО, 17 октября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех представляет на China Helicopter Exposition 2025 вертолет "Ансат", оснащенный медицинским оборудованием, а также противопожарный Ка-32А11ВС и многоцелевой Ми-8/17.

Масштабные модели машин можно увидеть на стенде холдинга.

"Наши китайские партнеры уже много лет активно эксплуатируют российские тяжелые и сверхтяжелые вертолеты. Например, Ка-32А11ВС традиционно используются для тушения пожаров, подтверждая свою эффективность при работе даже в самых непростых условиях. Совокупный парк российских вертолетов в КНР составляет более 450 ед., из которых около 390 ед. (примерно 85%) – тяжелые вертолеты типа Ми-8/17. При этом авиакомпании КНР рассматривают возможность расширения вертолетного парка. Интерес к российским вертолетам продолжает расти, и это результат системной работы холдинга, всего Ростеха", – сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

Интерес у китайских авиакомпаний вызывают Ка-32А11ВС и модернизированные Ка-32А11М для тушения пожаров, вертолеты Ми-8/17 для поисково-спасательных операций, Ми-26ТС для ликвидации последствий стихийных бедствий, а также легкие вертолеты "Ансат" для выполнения задач скорой медицинской помощи и обучения летного состава.

Многоцелевые Ми-8/17 постоянно совершенствуются, а их летно-технические характеристики улучшаются. Применение Х-образного рулевого винта, новых материалов и, главное, более эффективных силовых установок дает этим вертолетам новые возможности для использования в самых разных ситуациях.

Ка-32А11ВС оборудован для тушения пожаров и используется в десятках зарубежных стран. Его маневренность, устойчивость, энерговооруженность, возможность применения водяной пушки в условиях плотной городской застройки делают вертолеты типа Ка-32 попросту незаменимыми для тушения пожаров, в том числе в высотных зданиях.

Высоким экспортным потенциалом обладает и вертолет "Ансат". Эта машина активно используется в России и ряде других стран, демонстрируя свою незаменимость для нужд экстренной медицинской перевозки пациентов.

Выставка China Helicopter Exposition 2025 проходит с 16 по 19 октября в городе Тяньцзине, КНР.

