ЕК намерена экспроприировать замороженные активы РФ до конца года

ЦАМТО, 17 октября. Европейская комиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

"Дорожная карта (повышения безопасности ЕС к 2030 году – прим. ред.) включает в себя очень важное обещание: "репарационный кредит" должен быть реализован до конца 2025 года", – сказал он на брифинге в Брюсселе.

А.Кубилюс подчеркнул, что эти средства должны быть направлены на военные нужды Киева, в котором в будущем видят ключевого партнера Брюсселя. От Украины ждут помощи "с инновационными решениями и боевым опытом".

Как напоминает агентство, в сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время, внутри ЕС отсутствует согласие по этому вопросу.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России – примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 млрд. евро из доходов от замороженных средств Банка России.