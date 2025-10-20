Войти
ЦАМТО

ЕК намерена экспроприировать замороженные активы РФ до конца года

506
0
0
Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ЦАМТО, 17 октября. Европейская комиссия рассчитывает конфисковать замороженные российские активы до конца года. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс.

"Дорожная карта (повышения безопасности ЕС к 2030 году – прим. ред.) включает в себя очень важное обещание: "репарационный кредит" должен быть реализован до конца 2025 года", – сказал он на брифинге в Брюсселе.

А.Кубилюс подчеркнул, что эти средства должны быть направлены на военные нужды Киева, в котором в будущем видят ключевого партнера Брюсселя. От Украины ждут помощи "с инновационными решениями и боевым опытом".

Как напоминает агентство, в сентябре глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила выделить Украине новый кредит, используя замороженные активы России. Она подчеркнула, что Киев будет обязан вернуть этот заем только в том случае, если Москва выплатит "репарации". В то же время, внутри ЕС отсутствует согласие по этому вопросу.

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России – примерно на 300 млрд. евро. Более 200 млрд. евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 млрд. евро из доходов от замороженных средств Банка России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
Разное
Кредитование
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.