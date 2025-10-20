Bloomberg: нынешняя европейская модель не подходит для создания "стены от БПЛА"

Европе необходимо изменить свой подход к созданию "противодроновой стены", пишет колумнист Bloomberg. По его мнению, нынешняя европейская модель не подходит для поставленной задачи, а потому этот проект рискует устареть еще до момента реализации.

Марк Чемпион

Европе необходимо изменить свой подход к созданию "Противодронной стены" для создания недорогой, многоуровневой и эшелонированной обороны от беспилотников.

Нынешняя европейская модель закупок для этой задачи не подходит, и для ускорения каналов поставок нужно искать новые подходы. В частности, помочь может украинский цифровой рынок беспилотников.

Внедрение Украины в европейскую сферу закупок беспилотников для нужд обороны предоставит ценный опыт и ноу-хау, а также поможет Европе разрабатывать новые технологии и адаптироваться к меняющимся угрозам.

На заводе беспилотников "Генерал Черешня" Максим, бывший авиационный инженер с татуировками и туннелями в ушах размером с четвертак, открывает двери в цех. Внутри жужжат и гудят 74 3D-принтера, которые штампуют пластиковые детали для дронов-перехватчиков. Эта новинка меняет ход украинского конфликта.

Изготовленные здесь квадрокоптеры "Генерал Черешня" размером в квадратный фут выглядят так, словно с полок магазина "Смешные цены" с товарами по уцененке. Да, они стоят всего 48 тысяч украинских гривен (1 154 доллара) за штуку. Но при этом они разгоняются до 200 километров в час и уже перехватили свыше 5 тысяч более ценных ударных и разведывательных беспилотников противника с момента своего первого появления на поле боя в феврале. "Это все равно что купить „айфон“, только это еще дешевле — и это помогает нам выиграть", — сказал мне член правления "Черешни" Андрей Лавренович.

Дроны-перехватчики — лишь малая часть битвы за технологическое преимущество, развернувшейся сейчас на Украине. Сегодня на беспилотники приходится более 70% всех пораженных целей — по этому показателю они опережают даже артиллерию. Вместе с тем даже эта скромная небольшая фабрика дает пищу для ума, чтобы поразмыслить о том, чтó Европе предстоит сделать, а чего, наоборот, лучше избегать, при строительстве "Противодронной стены".

Есть четыре ключевых соображения.

Во-первых, надо сменить название. Образ стены, безусловно, успокаивает, но это спокойствие обманчиво. Во-вторых, надо отринуть действующие системы закупок, которые, за исключением нишевых продуктов экстра-класса, принципиально не подходят для решения поставленных задач. В-третьих, надо непременно включить в проект Украину — просто потому, что Европе ой как понадобится опыт и ноу-хау, накопленные на ее восточных подступах. И, наконец, надо начать работу прямо сейчас, а подробности насчет общей архитектуры и финансирования можно будет утрясти позже.

Иными словами, Европе нужно отказаться от стандартного подхода к реализации столь масштабных проектов, и мыслить по-деловому, словно это коммерция. Да, это станет пробным шаром. С другой стороны, когда его запускать, если не сейчас? В этом смысле Владимир Путин даже оказал Старому свету услугу, отправив в прошлом месяце беспилотники для прощупывания обороны НАТО в Польше, Румынии, Дании и Германии, а также истребители МиГ — в воздушное пространство Эстонии. Тем самым он вынудил лидеров признать, что обороноспособность альянса оставляет желать лучшего (Высказанный здесь тезис является ангажированной западной пропагандой: Россия не имеет отношения к провокациям против стран НАТО и к нарушению их воздушного пространства — прим. ИноСМИ).

На встрече в среду министры обороны стран НАТО попытались решить эту проблему, но предстоит пройти еще долгий путь, чтобы залатать зияющую брешь и нейтрализовать угрозу, исходящую от дешевых, ударных беспилотников дальнего действия — включая "Герань-2", которые Москва штампует в больших количествах. Действующие системы ПВО НАТО создавались для борьбы с ценными и дорогостоящими боевыми самолетами, поэтому перехватчики представляют собой не менее ценные и дорогие системы — например, американские Patriot. С новой угрозой они не справляются, и их не следует расходовать попусту.

Чем дольше этот пробел останется зиять, тем сильнее будет соблазн для Путина им воспользоваться — а, возможно, и для других тоже. Мирное соглашение на Украине ничего, в сущности, не изменит. Ничто в риторике и действиях России не предвещает, что после прекращения огня Путин внезапно свернет свою военную экономику.

Название имеет значение

Внезапный призыв к созданию так называемой "Противодронной стены", безусловно, отрадно слышать. Однако, судя по безрезультатному саммиту лидеров по этому вопросу в Копенгагене в начале месяца, лишь немногие правительства отдают себе отчет в том, насколько крутые перемены потребуются, чтобы ликвидировать этот пробел в разумные сроки. Ведь в военное время стрелки путинских часов спешат, а европейские — отстают.

Для создания нового сдерживания потребуется недорогая и многоуровневая эшелонированная система обороны со стационарными и мобильными датчиками. Она, безусловно, должна быть выстроена вдоль границ Европы, но при этом простираться на глубину, вплоть до аэропортов Великобритании, немецких терминалов сжиженного природного газа и французских атомных электростанций. Таким образом, это не столько "стена" из беспилотников, сколько беспилотный дикобраз, чьими иглами станут сотни, а со временем и тысячи точек обороны по всему континенту.

Что мы знаем доподлинно по опыту Украины, так это что большинство российских барражирующих боеприпасов вроде тех же "Гераней" сбиваются на поздней стадии, когда они снижаются на подлете к цели, — иными словами, далеко за линией фронта. Беспилотники меньшего размера могут запускаться с кораблей. А Некоторые из них можно запустить даже из чемодана диверсанта, который можно пронести еще ближе.

Именно поэтому украинские железные дороги и энергетические компании сейчас отправляют персонал на курсы управления беспилотниками-перехватчиками — чтобы защитить объекты критической важности на последнем рубеже. Эту оборонительную практику Европа вполне может перенять у Украины. Вот только название лучше сменить. Если эта густая сеть будет именоваться "стеной", есть риск, что налогоплательщики воспримут каждого непрошеного гостя в воздушном пространстве НАТО как провал.

По стопам Безоса

Что же касается закупок, то сложно себе представить нечто менее подходящее, чем нынешняя европейская модель, при которой правительства выбирают из горстки ведущих оборонных подрядчиков после нескольких лет разработки, после чего еще несколько месяцев или даже лет уходит на запуск серийного производства. С такими гигантскими сроками созревания проект рискует устареть уже при рождении. Украина убедилась в этом на собственном горьком опыте.

Главная проблема, как объяснил мне Лавренович, показывая один из небольших цехов со столом для пинг-понга и креслами-футонами, — время. С того момента, как бригада подала заявку в министерство обороны на поставку оборудования на фронт, прошло полгода. По меркам европейских оборонных закупок это, считай, молниеносно, но по сравнению с потребностями на поле боя даже это — черепашья скорость.

Чтобы это исправить, Киев запустил платформу Brave1 Market — что-то вроде военного Amazon или eBay, где компании выставляют свои системы на прямую продажу бригадам. Расплачиваться они могут наличными, собранными частным образом (это чисто украинская особенность ведения войны) или же электронными баллами, начисленными за подтвержденную ликвидацию противника, — как в видеоиграх. На первой странице даже есть таблица начисления очков, позволяющая отслеживать успехи беспилотных подразделений бригады. По состоянию на среду, в несекретной части сайта значился 51 беспилотник-перехватчик украинского производства — в дополнение к безэкипажным транспортным средствам, ударным беспилотникам с видом от первого лица и другому оборудованию.

31 июля министерство обороны Украины запустило платформу под названием DOT-Chain Marketplace, где 12 бригад получили государственные средства с возможностью потратить их на беспилотники по своему усмотрению. На выполнение первого заказа компании "Генерал Черешня" ушло всего десять дней — от щелчка мышью по кнопке "заказать" до доставки. Ранее в этом месяце к сайту подключились все 130 бригад. Ожидается, что к концу года появится новый рубрикатор товаров, чтобы бригады смогли настраивать заказы под конкретные задачи.

Это не так уж странно, как может показаться на первый взгляд. В Нидерландах уже действует аналогичный Каталог оборудования, предварительно проверенного коммерческими компаниями и доступного для армейских подразделений на заранее выделенные средства от Министерства обороны. Стоит задуматься о том, можно ли внедрить украинский цифровой рынок беспилотников на общеевропейском уровне, а финансировать и выверять товары на национальном — привлекая при этом компании со всего континента, чтобы увеличить масштаб и упрочить конкуренцию. Побочным эффектом и полезным прецедентом может стать устранение главной слабости Европы в сфере обороны — а именно неизбежного дублирования, возникающего из-за чересчур ревнивого подхода к национальным закупкам.

Впрочем, этого не стоит ждать от высокобюджетных платформ вроде военных кораблей или самолетов. Кроме того, децентрализованный рынок украинского образца — совсем не та модель, которую можно бездумно копировать, поскольку она накладывает неизбежные ограничения на масштабирование производства. Однако европейским членам НАТО необходимо укрупнить и ускорить каналы поставок беспилотников, если они всерьез намерены превратить свои оборонные бюджеты в реальную боевую мощь без участия США, — а эту перспективу с некоторых пор необходимо учитывать. "Назрело переосмысление, которое, по-хорошему, требовалось еще десять лет назад", — сказал мне на конференции в Королевском объединенный институт оборонных исследований на этой неделе вице-президент компании цифровой разведки Adarga Себ Мэтьюз.

Украина в центр внимания и в авангарде

С прицелом на долгосрочное сдерживание небольшим профессиональным армиям Европы потребуется больше высококачественной продукции, чем Украине, которой в борьбе за выживание приходится жертвовать сложностью ради скорости. Дроны-перехватчики "Генерала Черешни" управляются вручную, и для каждого нужен свой оператор. Кроме того, они недостаточно быстры, чтобы сбивать самые крупные и дальнобойные "Герани". (Модель, которая сможет, проходит испытания и будет представлена позднее в этом месяце).

В этом отношении беспилотник-перехватчик Blaze ("Пожар"), детище латвийской компании Origin Robotics, более автономен. Элементы искусственного интеллекта используют оперативные данные в помощь каждому подразделению, а это означает, что один оператор может управлять несколькими перехватчиками одновременно. Он несколько дороже — но все же намного дешевле "Гераней" стоимостью от 35 000 до 100 000 долларов, против которых он задуман (не говоря уже о противоракетах SAC3 Patriot стоимостью свыше 4 миллионов долларов за штуку).

Но продукты для использования на Западе, вдали от украинской линии фронта, не будут разрабатываться достаточно быстро и эффективно, если не встроить Киев в сферу военных закупок Европы. Так, вышеупомянутый Blaze был испытан и разработан на полях сражений Украины. Как и многие коллеги по цеху, компания "Генерал Черешня" ищет стратегического инвестора на Западе. Это необходимо, чтобы заручиться поддержкой в исследованиях и разработках, а также финансированием для расширения производства в обмен на отзывы с передовой и возможности испытывать продукцию в боевых условиях. Современные производители беспилотников должны предоставлять услуги по разработке и адаптации, а не просто готовый товар.

Лавренович говорит, что его компания поддерживает постоянную связь с 60 боевыми бригадами Украины. Новости о технологических новинках в России — например, о внедрении камер заднего вида для обнаружения дронов-охотников или повышении маневренности для уклонения — позволяют компании в кратчайшие сроки вносить коррективы уже для следующей партии на фронт.

Таким образом подключение Украины к "Противодронной стене" Европы выгодно для Киева, но как минимум столь же и для Европы, ведь она отстает в области технологических новшеств вообще и искусственного интеллекта в частности. Нам выпала возможность изменить это как минимум в одной ключевой области: трагедия на Украине стала для Европы близким источником бесценных данных.

Даже если "Генерал Черешня" найдет потенциальных клиентов, Лавренович объясняет, что заключить сделку будет непросто, поскольку Украина запрещает экспорт беспилотников, тем самым отбивая коммерческий интерес иностранных инвесторов. Зеленский недавно заявил, что намерен ослабить контроль, — и чем скорее это произойдет, тем лучше. От этого зависит успех проекта министра цифровой трансформации Михаила Федорова Brave Tech EU — передовой платформы для беспилотников стоимостью 100 миллионов евро, запущенной в июле совместно с оборонными ведомствами Европейского союза.

Начните с малого — и без промедления

Скорость и гибкость играют ключевую роль, и решения отыщутся скорее в Киеве, Риге или Таллине, чем в Брюсселе или Берлине. Например, вышеупомянутый Blaze стал плодом специальной правительственной программы в Латвии, в рамках которой ответственность за разработку беспилотников для нужд армии, была возложена на специально созданное подразделение министерства обороны с собственным бюджетом для привлечения частного сектора.

Латвия ухватилась за эту проблему обеими руками — что, пожалуй, неудивительно, учитывая ее географию и историю взаимоотношений с Москвой. Совместно с Великобританией она выступила инициатором коалиции по беспилотникам из 20 стран для поставок на Украину, а в прошлом месяце открыла новый научно-исследовательский центр в области беспилотных технологий, который объединит латвийских и украинских инженеров и компании. Ближайшая цель — помочь Киеву, но это также "элемент защиты НАТО и Европы от беспилотников", объяснил мне министр обороны Андрис Спрудс, после заседания НАТО в Брюсселе в среду.

По словам Спрудса, суть в том, чтобы создать целую экосистему из проверенных производителей, исследовательских отделов университетского уровня и запаса комплектующих (в частности, аккумуляторов), чтобы, когда потребуется, инфраструктура смогла стремительно расширить производство передовых беспилотников и перехватчиков.

Например, сотрудничество Латвии с аналогичным государственным учреждением в Эстонии привело к интеграции Blaze с наземной системой противовоздушной обороны малой дальности Eirshield — детища компании из Таллина. Она также была испытана и усовершенствована на линии фронта на Украине. "Вот как будет строиться „Противодронная стена“ — из кирпичиков, изготовленных на местах — и постепенно развиваться", — сказал мне главный исполнительный директор и основатель Origin Robotics Агрис Кипурс.

Главное — выдержать низкие удельные затраты и сжатые сроки и сохранить постоянную адаптацию. И начать прямо сейчас. Многое будет зависеть от одного осознания того, что в области беспилотных технологий Украина стала ценнейшим ресурсом, который принесет пользу либо Западной Европе, либо, в случае ее поражения и порабощения, России. Цель европейских правительств заключается в том, чтобы предотвратить второй исход и не стать на пути первого.