Турция получит 12 самолетов C-130J "Геркулес" из состава ВВС Великобритании

ЦАМТО, 17 октября. Турция достигла соглашения о покупке 12 самолетов военно-транспортной авиации (ВТА) C-130J "Геркулес" из состава ВВС Великобритании.

По информации МНО Турции, в рамках продолжающейся закупки самолеты были переданы соответствующей британской компании для технического обслуживания и модернизации. После завершения модернизации C-130J будут постепенно приняты на вооружение ВВС Турции. Впоследствии техническое обслуживание будет осуществляться на территории страны прошедшими специальную подготовку специалистами.

Как отмечается, поставка C-130J "Геркулес" усилит возможности ВВС Турции в сфере воздушных перевозок и укрепит оборонное сотрудничество Турции с Великобританией. C-130J позволят устранить пробел между легкими CN235 и тяжелыми A-400M.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года несколько турецких изданий сообщили, что ВВС Турции могут получить до 12 из 14 выставленных на продажу самолетов C-130J из состава ВС Великобритании.

Сообщения появились через несколько недель после того, как в июне компания Lockheed Martin сообщила, что, по меньшей мере, у 10 из 14 самолетов C-130J, снятых с вооружения ВВС Великобритании в марте 2023 года, "теперь есть дом". Lockheed Martin тесно сотрудничала с британской Marshall Aerospace and Defense Group (MADG) в обеспечении продажи выведенных из боевого состава "Геркулес". Хотя официально покупатель не раскрывался, турецкие СМИ вскоре сообщили, что заказчиком 12 самолетов стали ВВС Турции.

В мае 2025 года на условиях анонимности источники Jane's Defence Weekly подтвердили, что самолеты начнут прибывать в Турцию в 2026 году. При этом официальные лица ВС Турции на тот момент находились в Великобритании, чтобы получить сертификат типа на C-130J перед получением самолетов. Одновременно в Турции началось строительство инфраструктуры для эксплуатации самолетов.

Как планируется, все C-130J будут размещены на авиабазе "Эркилет/Кайсери". Они дополнят шесть самолетов C-130B и 13 самолетов C-130E, модернизируемых в рамках национальной программы Erciyes, а также 10 самолетов A-400M и 49 самолетов CN-235.

Продажа 14 снятых с вооружения в 2023 году самолетов, включая один "короткий" C-130J (C5 на вооружении Великобритании) и 13 C-130J-30 (C4) в "удлиненной" версии, представляет собой второй этап распродажи флота "Геркулес", который реализует МО Великобритании. Первые восемь самолетов C5, снятых с вооружения в 2015 году, были приобретены Бангладеш (5 ед.), Бахрейном (2 ед.) и ВМС США (1 ед.). Хотя МО Великобритании не сообщало, по какой цене были проданы C-130J, ВМС США раскрыли, что заплатили за свой C-130J 29,9 млн. долл., что примерно вдвое меньше стоимости нового самолета.