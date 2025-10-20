Войти
БМПТ "Терминатор" может уничтожать различные воздушные цели

Источник изображения: Фото: "Вестника Мордовии"

Обычно, когда говорят о БМПТ "Терминатор", то чаще рассматривают возможности этой уникальной машины по борьбе с наземными целями. А они действительно впечатляют. Две 30-мм автоматические пушки 2А42 способны уничтожать живую силу на дальностях до 4000 м, а легкобронированную технику на расстоянии в полтора километра.

Есть четыре противотанковые сверхзвуковые управляемые ракеты "Атака-Т", 7,62-мм пулемет ПКТМ и пара 30-мм курсовых автоматических гранатометов АГ-17Д. В результате "Терминатор" может атаковать четыре цели одновременно.

Кроме того, имеется и противовоздушный потенциал: автоматические орудия для борьбы с дозвуковыми целями, находящимися в воздухе в двух километрах и наклонной дальности до 2500 метров. Многоканальные прицелы позволяют уверенно обнаруживать противника.

При этом в отличие от классических зенитных самоходных установок машина от УВЗ обладает солидной защитой, лучше, чем у многих современных основных боевых танков. Хорошая подвижность и маневренность также являются большими преимуществами БМПТ. Эти машины находятся в серийном производстве, и недавно состоялась отправка новой партии в войска.

Лев Романов

