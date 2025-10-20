Войти
Вэнс считает, что конфликт на Украине будет урегулирован

Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Россия и Украина не пришли к той точке, где они будут готовы заключить соглашение, сообщил вице-президент США

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что Россия и Украина пока не готовы заключить соглашение по урегулированию конфликта, однако в итоге это удастся сделать.

"Несмотря на всю нашу работу, которую мы продолжим, Россия и Украина не пришли к той точке, где они будут готовы заключить соглашение. Думаю, в конечном счете мы придем к этому, но для этого потребуется больше работы, так как позиции сторон были очень далеки друг от друга", - сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Вице-президент добавил, что, несмотря на достигнутый прогресс в вопросе урегулирования украинского конфликта, разрешить его оказалось сложнее, чем полагала американская администрация. Он также заявил, что Вашингтон считает пошлины, а не санкции более "эффективным инструментом ведения переговоров". "Санкции же применялись в этом регионе и во всем мире на протяжении десятилетий, не думаю, что они работают очень уж хорошо", - добавил Вэнс.

"Думаю, президент [США Дональд Трамп] уверен, что сможет добиться сделки. <...> Я думаю, он сделает это. Вопрос лишь в том, сколько времени на это уйдет", - заключил Вэнс.

Ранее Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице. Позднее президент США пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.

Как сообщил по завершении беседы Путина и Трампа помощник российского лидера Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу руководителей двух стран, которая может быть организована в Будапеште. По его словам, это "действительно очень важный момент". Подготовка встречи лидеров начнется в ближайшие дни с телефонного разговора между госсекретарем США и главой МИД РФ, уточнил Ушаков. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
