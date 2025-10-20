Войти
Российские исследователи станут участниками альянса по космическому праву

Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: © Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

По словам директора центра "Космическая экономика и политика" Валентина Уварова, объединение даст возможность разработать широкую правовую базу для космического сотрудничества

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Исследовательский центр "Космическая экономика и политика" присоединится к глобальному университетскому альянсу по образованию в области космического права и политики в статусе партнера. Об этом ТАСС сообщил директор центра Валентин Уваров.

Он пояснил, что центр примет участие в Конференции по международному обмену профессионалов и Симпозиуме по международному космическому праву и политике, которые пройдут в Шанхае и Пекине с 19 по 25 октября.

"В рамках мероприятий будет объявлено о создании Глобального университетского альянса по образованию в области космического права и политики, единственной в своем роде организации, к которой мы сразу же присоединимся в статусе партнера", - рассказал Уваров. Он добавил, что предложение присоединиться к альянсу путем подписания соответствующего меморандума поступило от коллег из Пекинского политехнического института и Академии воздушного и космического права и политики.

Директор центра подчеркнул важность создания такого альянса - по его словам, объединение даст возможность разработать широкую правовую базу для космического сотрудничества. "Такие структуры могут способствовать создания синергии неправительственных организаций, которые используют знания и экспертизу вузов и академических центров в то время, когда существующие международные структуры находятся в ситуации острых политических противоречий", - пояснил Уваров.

"Хотелось бы отметить, что необходим комплексный подход к регулированию космической сферы, включая международное сотрудничество, подготовку кадров, внедрение современных технологий и этичное использование данных. Образовательные программы и научно-исследовательская деятельность играют ключевую роль в формировании нового поколения специалистов, способствующих успешному развитию космического сектора", - уточнил директор центра. 

