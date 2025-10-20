Пришли с лучом: как в Курской области испытывают лазер для разминирования

На освобожденных территориях у саперов много работы из-за большого количества оставшейся взрывчатки

В начале года в бригаде «БАРС-Курск» был создан первый инженерно-саперный взвод. К августу он вырос до батальона. Работают добровольцы по всему приграничью, совместно с подразделениями Минобороны. За несколько месяцев общими усилиями разминировано более 30 тыс. га площади, включая 500 жилых домов, обнаружено 7 тыс. взрывоопасных предметов. О том, почему обычные куряне идут в эту опасную профессию, какими сюрпризами полна освобожденная земля и какие инновации применяются в области разминирования, — в материале «Известий».

Местные, куряне

Работы — бездонный край — с болью приходится констатировать, глядя на бескрайние поля и леса, по которым прокатились бои и куда теперь шагу нельзя ступить. Вместе с командирами инженерно-саперной службы «БАРС-Курск» мы следуем в Беловский район, где сегодня пройдут испытания специального лазера для дистанционного уничтожения взрывчатки. Чтобы очистить землю от тонн смертоносного металла, просто необходимы новые эффективные способы, да и прогресс не стоит на месте.

Начальник службы в бригаде — Антон Глушков, позывной Мирон. В БАРС он пришел год назад — простым бойцом. Сегодня возглавляет и развивает новое (и крайне востребованное) направление.

На разминировании

— Всё началось в феврале с семи ребят, — рассказывает Мирон. — Они прошли обучение в международном центре МО РФ в Подмосковье, приступили к работе. В мае это уже была рота. Сегодня — батальон. Очень быстро мы доказали, что можем, что эффективны. Важную роль играет и то, что большинство наших саперов — местные, куряне. Они целенаправленно идут в эту специальность, хотят и считают должным очищать свою землю.

Приоритет при выборе объектов, по словам Мирона, отдается населенным пунктам — дворам, домостроениям (куда, несмотря на запреты, продолжают возвращаться люди). Также разминируются промышленные площадки, поля, леса. Стоит отметить, что в мае 2025 года вступил в силу закон о наделении бойцов «БАРС-Курск» статусом ветеранов военных действий, что обеспечило приток новых добровольцев со всей России. В ближайших планах руководства инженерно-саперной службы — создание отдельного взвода беспилотного разминирования — операторов, которые будут помогать очистке местности с помощью БПЛА.

Железные правила

Мельник — командир взвода. В БАРС он записался осенью 2024-го, когда, по его словам, происходящее коснулось и его лично — село, где находился дом матери, попало под оккупацию. Пять месяцев прослужил в 5-й роте на сложнейшем теткинском направлении, куда и добраться проблематично — все мосты (до сих пор) разрушены, до границы с Украиной 7,5 км, огневые атаки не утихают ни днем, ни ночью. В 2025-м перевелся в инженерный отряд. Во-первых, в армии на «срочке» был сапером. Во-вторых, сыграло роль всё то же желание помогать малой родине. «Внуки же когда-то туда все-равно приедут!» — говорит он, имея в виду родительский дом.

Лазерная установка дистанционного разминирования

Среди современных способов минирования, о которых не было речи во времена его молодости и которые сегодня активно применяют ВСУ, Мельник выделяет сбросы с помощью кассетных боеголовок, «Бабы-яги», дронов самолетного типа. Большой напастью стали «джоники» — мины с магнитными датчиками, реагирующими на металл или движение. Не удивляются саперы взрывоопасным «сюрпризам» в виде игрушек, сотовых телефонов, рюкзаков, касок, автомобильных шин и даже продуктов.

График у бойцов — 25 дней в приграничье, 4 — в тылу на отдыхе. Экипировка и инструменты — 28-килограммовый защитный костюм, шлем, «Калашников», щуп, металлоискатель. Двери в обследуемые дома отворяют «кошкой» и только потом следуют сами. Железное правило — «не ставил — не снимай». Самое опасное уничтожается накладным зарядом на месте, что-то вывозится на полигоны. Нередко, делится мой собеседник, приходится находить тела погибших, в том числе гражданских, в том числе детей.

На безопасном расстоянии

Лазерную пушку, на испытание которой мы едем, спроектировала одна из московских компаний, занимающаяся тепловизорами. Представители фирмы следуют вместе с нами, они выступили с инициативой проверить прибор в полевых условиях с возможностью дальнейших поставок. Наблюдать за техникой нового поколения будут командиры и бойцы БАРСа и Минобороны. Ничего подобного в саперном деле в этих подразделениях, да и вообще на фронте прежде не использовалось.

Мишень для лазера — противотанковая мина

— Лазерный луч прожигает на расстоянии металл боеприпаса, — объясняет мне генеральный директор компании Александр. — Если внутри имеется детонатор, мина взрывается. Если нет — выгорает на месте. Преимущество технологии в том, что человеку не приходится приближаться к опасному предмету, чтобы ликвидировать. То есть сапер его обнаружил, зафиксировал, а далее в дело вступает машина.

Установка включает в себя генератор, аккумулятор, сам лазерный излучатель с камерой. Вес прибора вместе с батареей — около 50 кг. Мощность — 1 киловатт. Цикл работы — пять минут активного режима, 15 — перерыв: аппаратуре нужно остывать. Впрочем, как объясняют конструкторы, для прожигания корпуса мины требуется всего несколько десятков секунд.

48 секунд на ТМ

На полигоне бойцы берут несколько боеприпасов и тащат их на поле. Первый — противотанковая мина ТМ-62, второй — термобарическая граната от РПГ-7, третий — кумулятивный заряд, сброшенный с украинской «птички» — импортный, с арабской вязью на корпусе, а четвертый — противопехотная МОН-200. Устанавливают их на земле на расстоянии 70–100 м от лазера. Детонаторов внутри нет. Задача — быстро и эффективно сжечь.

Объект уничтожен

Аппарат перемещается на квадроцикле. Мишени-мины — в зоне прямой видимости. Лазер включается, с воем принимаются крутиться внутри вентиляторы охлаждения. Сам световой луч не видно, только при попадании на цель он дает о себе знать яркой вспышкой, похожей на сварочную. Если такой пучок упадет на тело человека, гарантирован мгновенный ожог, самая уязвимая зона — глаза. Примечательно, что им можно, к примеру, также перерезать оптоволоконные нити летящих дронов. Большая сфера применения на «гражданке» — очистка ЛЭП от посторонних предметов, обрезка ветвей деревьев.

Управление происходит с помощью планшета. На экране появляются только что установленные мины: камера имеет 37-кратное увеличение. Для теста луч направляется сначала на сухие ветви кустарника — они тут же вспыхивают, как порох. Затем наступает очередь боезарядов.

Всё, что осталось от ТМ-62. Накладной заряд использовать не пришлось

На возгорание 9-килограммовой противотанковой мины уходит 48 секунд: корпус легко прожигается, спустя 15 минут на земле остаются лишь круглый остов и кучка пепла. Прятаться нам приходится в укрытии, на случай непредвиденных ЧП. Однако всё проходит без происшествий — четыре мины утилизируются оперативно и бесшумно.

«Дистанционный подход показывает свою состоятельность, испытания прошли успешно», — констатируют и изобретатели, и военные. Впереди возможны доработки аппарата и последующее решение о его приобретении.

А пока — старыми способами. Когда мы уезжаем, бойцы БАРСа доставляют на машине на полигон для подрыва очередную партию обнаруженных в последние дни снарядов.

Сергей Прудников