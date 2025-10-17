Войти
Газета.ru

Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

208
0
0
Погрузка вооружений для Украины
Погрузка вооружений для Украины.
Источник изображения: Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Bloomberg: Украина получила первые две партии оружия по инициативе PURL

Украина получила первые две партии вооружения в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского оружия для последующей передачи Киеву. Об этом со ссылкой на неназванного украинского чиновника сообщает агентство Bloomberg.

По данным издания, в настоящее время к доставке готовятся еще две партии вооружений.

«Две первые партии были доставлены, еще две следующие готовятся», - передает агентство со ссылкой на украинского чиновника.

16 октября министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что обязательства союзников Киева по программе PURL, которые они предоставили в ходе переговоров в Брюсселе, составили всего $422 млн. По его словам, украинская сторона получила обещания от нескольких стран по предоставлению двусторонней военной помощи, включая Швецию ($8 млрд), Чехию ($72 млн), Канаду ($20 млн), Португалию ($12 млн), а также от Финляндии без указания стоимости.

Он добавил, что Норвегия, Нидерланды, Канада и Исландия поддержали Киев в вопросе инвестиций в оборонно-промышленный сектор на общую сумму более $715 млн.

Ранее сообщалось, что НАТО давит на союзников в вопросе покупки американского оружия Украине.


Павел Хрущёв

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Нидерланды
Норвегия
Португалия
США
Украина
Финляндия
Чехия
Швеция
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.
  • 17.10 02:32
  • 10859
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 02:22
  • 2
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 00:34
  • 531
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.10 16:24
  • 1
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 16.10 15:15
  • 36
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 16.10 11:27
  • 1
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)