Газета.ru

"Российской армии надо готовиться": Трамп заявил о грядущем наступлении ВСУ

Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: Reuters

Полковник Ходаренок: российской армии стоит ожидать внезапных контрударов ВСУ

Дональд Трамп заявил, что обсудит с Владимиром Зеленским наступление, которое планирует украинская армия. О каких операциях может идти речь, на что способны ВСУ и к чему стоит готовиться российским вооруженным силам - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина может готовиться к наступательным действиям. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований США Кэшем Пателом.

По словам главы Белого дома, на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября он намерен обсудить российско-украинский конфликт, не конкретизировав, о чем именно пойдет речь.

«Они хотят пойти в наступление», - добавил Трамп.

О каком наступлении речь?

«Наступление» в этом случае - скорее политологический термин, не относящийся к сфере оперативного искусства. Правильнее было бы говорить о наступательной или контрнаступательной операции. Они бывают оперативно-тактического (корпусные), оперативного (армейские) и оперативно-стратегического масштаба (операции групп армий). Могут быть и контрудары, также отличающиеся по масштабам (вплоть до стратегического).

Решение о проведении тех или иных операций принимается, как правило, верховным главнокомандующим, а планируют и готовят их с соблюдением всех возможных мер предосторожности, призванных не допустить даже малейших утечек информации о предстоящих действиях войск.

То есть к разработке операций привлекается минимально возможное число командующих/командиров и начальников штабов, офицеров-операторов, документы исполняются от руки, переговоры о предстоящей операции даже по засекреченным линиям связи не ведутся, все общение происходит лично, у карты, что называется, вполголоса. Помимо того, предпринимаются все возможные меры по введению противника в заблуждение относительно возможных действий войск.

И тут - на тебе! - «они хотят пойти в наступление». То есть опять раньше времени звучат фанфары и раздается барабанная дробь. Наверное, можно напомнить фразу, которую приписывают французскому политику XVIII-XIX веков Шарлю Морису де-Талейрану-Перигору - «они ничего не поняли и ничему не научились».

Как ранее писала «Газета.Ru», важнейшие условия проведения успешной наступательной операции/контрудара - скрытность подготовки (а в Киеве, например, информация о контрударе образца лета 2023 года звучала из каждого утюга); внезапность нанесения (никакой внезапности тем летом не было); надежное огневое поражение противника (и это не было проведено в полном объеме); а также осуществление мер по защите выдвигающихся и развертывающихся войск от ударов авиации противника (как раз эти удары по ВСУ сейчас осуществляются с завидной регулярностью). А самое главное условие - захват превосходства в воздухе хотя бы на время и хотя бы в полосе нанесения контрудара. Также желательно иметь общее огневое превосходство над противником.

Получается, что необходимых уроков из провала своего знаменитого «контрнаступа» образца 2023 года украинское военно-политическое руководство так и не извлекло.

К чему готовиться?

Однако все перечисленное выше - всего лишь одна грань проблемы. А самое опасное, что может случиться при ведении вооруженной борьбы, - недооценка противника.

Вполне возможно, что на предстоящей встрече Трамп и Зеленский обсудят не столько вопросы оперативно-стратегического планирования, то есть какие-либо конкретные замыслы проведения операций, сколько вопросы вооружений, техники и материальных средств, которые для таких операций потребуются.

Именно перечень всего необходимого для наступательных действий ВСУ и укрепления ПВО и повезет в Белый дом Зеленский. И если эти требования будут рассмотрены и в какой-то мере удовлетворены Трампом, то вполне можно ожидать в ближайшее время наступательных действий украинской армии. Вряд ли они примут характер крупномасштабных операций, но вот внезапные и результативные контрудары вполне возможны. Исключать этого никак нельзя. И к этому российской армии надо готовиться.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).


Михаил Ходаренок

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
С-75
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Трамп Дональд
