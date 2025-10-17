Испания потратила рекордную сумму на вооружения из США

Объем военных закупок Испании у США за два года превысил 4,5 млрд долларов, что стало рекордным показателем, сообщила газета El Pais.

Испания приобрела у США вооружения на сумму свыше 4,5 млрд долларов за 2023 и 2024 годы, передает ТАСС.

В 2024 году объем закупок составил более 2,9 млрд долларов, а в 2023 году – почти 1,7 млрд долларов. Среди приобретенного вооружения названы вертолеты MH-60R и ракеты Patriot.

По данным El Pais, с 1950 года США поставили Испании оружия на 17 млрд евро. Газета отмечает, что Испания отложила планы по покупке истребителей пятого поколения F-35 Lightning II и рассматривает возможность инвестиций в европейскую оборонную промышленность.

В публикации подчеркивается, что рекордные закупки совпали с критикой оборонных расходов Мадрида со стороны бывшего президента США Дональда Трампа.

В апреле председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что к 2025 году страна увеличит траты на оборону до 2% ВВП, что на четыре года раньше намеченного срока, и выделит дополнительно более 10,4 млрд евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Испания, Италия, Британия и Швеция присоединились к операции "Восточный страж". США решили разместить эсминец нового поколения на базе в Испании.