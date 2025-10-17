Танк Т-90М2 и планы производства и модернизации танков на УВЗ

Украинский ресурс "Frontelligence Insight" опубликовал добытые хакерскими способами документы служебной переписки АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ, в составе Госкорпорации Ростех), дающие представление о части производственных планов УВЗ по производству, ремонту и модернизации танков для Министерства обороны Российской Федерации на период с 2026 по 2036 годы. Эти планы включают производство новых танков Т-90М2 ("Объект 188М2", ОКР "Рывок-1") и ремонт и модернизацию танков Т-90М и Т-72Б3М (основной массив выложенных ресурсом документов доступен только подписчикам). Разумеется, к опубликованным данным ресурсом сведениям надо относиться с большой осторожностью.

Одна из боевых машин поддержки танков БМПТ ("Объект 199") из партии, поставленной АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" Министерству обороны Российской Федерации в октябре 2025 года (с) АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"

Материалы ресурса "Frontelligence Insight" основываются на переписке УВЗ с субподрядчиками относительно планов поставки на УВЗ ряда комплектующих, используемых при производстве или модернизации танков определенных типов, в частности датчиков числа оборотов двигателя и прицельных труб холодного ствола производства АО "Загорский оптико-механический завод" (ЗОМЗ).

Наибольший интерес вызывает информация о планах УВЗ начать в 2026 году серийное производство новой модификации танка Т-90М, обозначаемой Т-90М2 ("Объект 188М2") и разрабатываемой входящим в состав НПК УВЗ АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" (УКБТМ) по ОКР "Рывок-1". В переписке УВЗ указано, что в мае 2025 года на финальной стадии согласования находился Государственный контракт на поставку изделий "188М2" в 2026-2027 годах, по которому, как видно из приводимых данных, предполагается поставка Министерству обороны первых 41 танка этого типа.

По опубликованной в социальных сетях информации, основным направлением работ по созданию улучшенного танка Т-90М2 в рамках ОКР "Рывок-1" является улучшение подвижности танка, поскольку недостаточная подвижность является одним из крупных недостатков Т-90М. В частности, проводится доработка трансмиссии и установка реверса заднего хода. Также модернизация включает доработки боевого отделения танка, включая установку видеосмотровых устройств с диагональю не менее 38 см для обеспечения высокой ситуационной осведомленности.

Согласно данным "Frontelligence Insight" на основе изучения переписки УВЗ, в 2026 году планируется изготовление первых 10 серийных танков Т-90М2. При этом в последующем планируется не только изготовление новых танков Т-90М2, но и модернизация в вариант Т-90М2 танков Т-90А, Т-72Б/Б1 и Т-72Б3/Б3М. При этом в лучших традициях отечественного танкостроения параллельно будет продолжено производство танков Т-90М ("Объект 188М", ОКР "Прорыв-3"), причем не только изготовление новых танков Т-90М, но и их переоборудование из танков Т-90А.

Последующие планы прозводства таковы:

2027 год - изготовление 31 нового танка Т-90М2, 201 нового танка Т-90М и 58 танков Т-90М, модернизированных из танков других типов (суммарно 290)

2028 год - изготовление 280 новых танков Т-90М и Т-90М2, и 138 танков Т-90М и Т-90М2, модернизированных из танков других типов (суммарно 418)

2029 год - изготовление 253 новых танков Т-90М и Т-90М2, и 147 танков Т-90М и Т-90М2, модернизированных из танков других типов (суммарно 400).

Разбивки по типам выпуска танков Т-90М и Т-90М2 в 2028-2029 годах не дается, и, можно предположить, что пока она (за пределами Госконтракта на 2026-2027 годы) неизвестна и самому УВЗ.

Данные плана на 2030 год отсутствуют. С 2031 года нового производства танков Т-90М и Т-90М2 не планируется, только капитальный ремонт и капитальный ремонт с модернизацией:

2031 год - 117 единиц

2032 год - 134 единицы

2033 год - 105 единиц

2034 год - 95 единиц

2035 год - 102 единицы

2036 год - 102 единицы

Можно предположить, что с 2030-2031 годов УВЗ планирует, наконец, перейти к серийному производству в модифицированном исполнении злополучных танков Т-14 по ОКР "Армата", однако по данной платформе в опубликованных документах не содержится почти никаких данных. Согласно одному из упоминаний, на 5 марта 2024 года этот танк продолжал находиться на межведомственных испытаниях.

Таким образом, можно константировать, что объем производства новых танков (Т-90М и Т-90М2) на УВЗ в 2027-2029 годах сохранится примерно на нынешнем уровне, который большинством обозревателей (включая ЦАСТ) оценивается в 2024-2025 годах примерно по 200-250 единиц (Т-90М) в год. Оценки ЦАСТ производства танков Т-90М (как новых, так и в небольшом количестве модернизированных из разных вариантов Т-90) составляют: 2022 год - 70 единиц, 2023 год - 140-150 единиц, 2024 год - 200 единиц, 2025 год - 240-250 единиц, и, вероятно, последний уровень сохранится и в 2026 году.

Увеличение в 2027-2029 годах количества танков Т-90М и Т-90М2, модернизируемых из танков других типов, явно связано с планами сокращения параллельно работ по модернизации на УВЗ танков Т-72Б3М, переделываемых, согласно опубликованной документации, из танков Т-72А, БК, Б1, Б1К и БА. При этом до настоящего времени танки Т-72Б3М переделывались только из различных версий Т-72Б. По оценке ЦАСТ, в 2023 году УВЗ (головное предприятие) модернизировал до уровня Т-72Б3М около 150 танков, а в 2024 и 2025 годах объем их модернизации на УВЗ был доведен до 300-350 единиц в год. Однако, насколько можно судить, количество находящихся на хранении танков Т-72Б различных версий, пригодных для модернизации до уровня Т-72Б3М, иссякает, что создает перспективу уменьшения выпуска последних. Согласно опубликованным "Frontelligence Insight" данным, для преодоления этого планируется с 2026-2027 годов начать модернизацию на УВЗ в вариант Т-72Б3М еще более старых танков Т-72А с хранения, однако последних тоже предусматривается переделать всего немногим более 300 единиц.

Согласно опубликованным "Frontelligence Insight" материалам, планы капитального ремонта и капитального ремонта с модернизацией танков Т-72Б3М на УВЗ таковы:

2027 год - 255 танков (в том числе 200 из Т-72А)

2028 год - 172 танка (в том числе 100 из Т-72А)

2029 год - 71 танк (в том числе два из Т-72А)

2030 год - данных нет (однако упомянуты два из Т-72А)

2031 год - 60 танков (в том числе три из Т-72А)

2032 год - 57 танков (в том числе два из Т-72А)

2033 год - 53 танка

2034 год - 54 танка

2035 год - 53 танка

2036 год - 53 танка

Следует указать, что фактический "выход" модернизированных танков Т-72Б3М может быть ниже, поскольку в указанные числа входит также капитальный ремонт ранее модернизированных машин (это же верно и применительно к числу танков Т-90М). Можно предположить, что с 2030-2032 годов будет вестись преимущественно капремонт Т-72Б3М.

Также в материалах "Frontelligence Insight" приводятся данные о планах капитального ремонта и нового производства в 2027-2036 годах на УВЗ боевых машин поддержки танков БМПТ. При этом неясно, относятся ли эти данные только к ныне малосерийно изготавливаемым БМПТ "Объект 199" (ОКР "Рамка") на шасси танка Т-90, или и к БПМТ других версий (например, к будто бы планируемым к изготовлению на шасси старых танков Т-72А). Тем не менее, приводимые плановые цифры свидетельствуют о том, что производство БМПТ сохранится на УВЗ на низком уровне - при этом обратим внимание, что эти цифры также даются не только для нового производства, но и для капитального ремонта:

2027 год - 10 единиц

2028 год - 10 единиц

2029 год - 10 единиц

2030 год - нет данных

2031 год - 6 единиц

2032 год - 5 единиц

2033 год - 6 единиц

2034 год - 8 единиц

2035 год - 13 единиц

2036 год - 18 единиц

Можно предположить, что в 2035-2036 годах планируется в основном именно капремонт ранее изготовленных БМПТ.

Напомним, что в начале октября 2025 года УВЗ сдал первую партию БМПТ нового производства "Объект 199" (примерно из 10 единиц) за три года.