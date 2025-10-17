Войти
Глава ГУ международного военного сотрудничества Кшимовский покинул пост

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Возглавлявший Главное управление международного военного сотрудничества (ГУ МВС) Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский покинул свой пост, сообщил 16 октября источник «Известий».

На указанной должности Кшимовский находился с 2017 года. В структуре ГУ МВС Минобороны России он служил с 1996-го, до 2017 года занимал посты от старшего офицера до первого заместителя начальника управления.

В этот же день источник «Известий» сообщил, что свою должность покинет заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

До этого, 10 сентября, президент России Владимир Путин утвердил новый состав заместителей начальника службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ. Одним из них стала бывший начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова. В этот же день Путин освободил от должности начальника сахалинского управления МВД Арсена Исагулова.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
