В армии США анонсировали появление первой гиперзвуковой батареи

Источник изображения: topwar.ru

В командовании армии США анонсировали появление первой гиперзвуковой батареи. Она должна быть полностью готова к декабрю.

Об этом в интервью для американского журнала Defense News заявил руководитель программы по ракетам и космосу армии США генерал-майор Фрэнк Лозано.

По его словам, уже до конца года выбранное армейское подразделение получит полный боекомплект гиперзвукового оружия. Поставка боеприпасов началась в начале года и завершится в декабре.

Это завершит базовую загрузку первой батареи гиперзвукового оружия. Затем мы начнем работу над второй батареей

- заявил генерал.

Успешные комплексные летные испытания своей гиперзвуковой ракеты армия США провела в мае 2024 года на Тихоокеанском ракетном полигоне на Гавайях. Это существенно приблизило момент появления первого подразделения, оснащенного гиперзвуковым оружием.

Речь идет о 1-й многоцелевой оперативной группе 5-го батальона 3-го полка 17-й бригады полевой артиллерии, которая дислоцируется на объединенной базе Льюис-Маккорд. Подразделение получило все необходимое оборудование для гиперзвукового оружия, кроме самих боеприпасов, еще в 2021 году.

Таким образом, у армии США пока нет гиперзвука, но он вот-вот появится. Зато такое оружие уже есть у Китая, а Россия даже обладает опытом по его боевому применению.

Несмотря на это, Пентагон и американский ОПК рассчитывают в самое ближайшее время догнать и перегнать своих соперников.