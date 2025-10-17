Войти
Замминистра обороны Фомин покинет свой пост

Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин покинет свою должность. Об этом 16 октября сообщил источник «Известий».

Фомин в Минобороны РФ курирует международное военное сотрудничество. В его подчинении находятся Главное управление международного военного сотрудничества и управление по контролю за выполнением договоров (национальный Центр по уменьшению ядерной опасности).

Генералу 66 лет, он занимал ключевые должности в Росвооружении и Рособоронэкспорте в 90-е и 2000-е годы. В 2004 году он стал заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), а с 2012 по 2017 год возглавлял эту службу. В январе 2017 года Фомин был назначен заместителем министра обороны.

21 сентября сообщалось, что генерал-полковник Александр Лапин был уволен с военной службы. В Ленинградском военном округе отметили, что решение принято на уровне президента. Лапин возглавлял округ с мая 2024 года.

