Bloomberg: Зеленский хочет переубедить Трампа в вопросе поставок вооружений ВСУ

Консультации по потенциальному сотрудничеству Вашингтона и Киева состоятся в ходе визита Владимира Зеленского в Белый дом 17 октября

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский подготовил "список обещаний" для президента США Дональда Трампа, чтобы убедить его предоставить Украине вооружения. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, консультации по потенциальному сотрудничеству Вашингтона и Киева состоятся в ходе визита Зеленского в Белый дом, запланированного на 17 октября. Они подразумевают предварительное обсуждение сделки по экспорту украинских беспилотников в США для использования американскими военными.

"Мы начали переговоры по уникальному соглашению о совместном использовании технологий, которое предоставит США доступ к передовым украинским технологиям в области БПЛА", - приводит агентство слова посла Украины в Вашингтоне Ольги Стефанишиной.

Источники также сообщили, что стороны обсуждают экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, чтобы покрыть ее потребности в области энергетики. Зеленский в том числе может предложить Трампу, чтобы американские нефтяные компании использовали трубопроводную инфраструктуру Украины для экспорта газа в Словакию и Венгрию, а также хранили его по более низкой цене в украинских хранилищах.

По данным Bloomberg, Киев также рассматривает возможность ослабить экспортный контроль в отношении военной техники и "стимулировать" поставки украинских морских БПЛА. При этом источники утверждают, что "четыре незападные страны" уже выразили заинтересованность в потенциальной покупке этих дронов.

Зеленский неоднократно просил США нарастить поставки ракет для комплексов Patriot, а также просит передать Киеву ракеты Tomahawk. Президент США заявлял, что до принятия окончательного решения по Tomahawk ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ. 6 октября Трамп сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи этих ракет украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.