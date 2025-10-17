Войти
ТАСС

Сакс: поставка Tomahawk ВСУ подорвет украинский мирный процесс

202
0
0
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс
Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
Источник изображения: © AFP 2022 / TIZIANA FABI

Мирный процесс сейчас едва ли существует, потому что Европа разжигает войну, а Соединенные Штаты не ведут активную дипломатию, указал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета

РИМ, 16 октября. /ТАСС/. Передача американских крылатых ракет Tomahawk Киеву ведет к эскалации и вредит мирному процессу, которого почти не существует в нынешних условиях. Такое мнение высказал директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакс.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сторонники жесткой линии в США, представители военно-промышленного комплекса хотят эскалации, и это очень опасно. Это нанесет ущерб мирному процессу, если он вообще будет развиваться. Мирный процесс сейчас едва ли существует, потому что Европа разжигает войну, а Соединенные Штаты не ведут активную дипломатию", - сказал Сакс российским журналистам на полях Всемирного дня продовольствия в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Комментируя намерение поставить Киеву крылатые ракеты, Сакс отметил, что "США уже запускают ракеты, которые наносят ущерб внутри России".

Профессор убежден, что в основе мирного процесса должен лежать принцип нейтральности Украины. А причиной конфликта он назвал стремление, поддерживаемое США и Европой, к расширению НАТО.

"И по сей день ни со стороны Запада, ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны Европы, нет намерений остановить расширение НАТО. Если у Украины останется нейтральный статус, эта война может закончиться", - добавил Сакс. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
Россия
США
Украина
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Компании
ООН
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.
  • 17.10 02:32
  • 10859
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 02:22
  • 2
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 00:34
  • 531
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.10 16:24
  • 1
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 16.10 15:15
  • 36
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 16.10 11:27
  • 1
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)