Западное мнение: аш-Шараа приезжал в Москву за гарантиями защиты от Израиля

Сирийский лидер Ахмед аш-Шараа прибыл в Москву с миссией, которая, по его мнению, может существенно изменить баланс сил на Ближнем Востоке.

По данным западных СМИ, он намерен добиться от Владимира Путина размещения российских войск на юге Сирии – в зоне, где растет напряжение из-за активности Израиля.

По информации источников, Дамаск опасается возможного израильского вторжения под предлогом расширения зоны безопасности. Израиль требует создать на сирийской территории более широкую демилитаризованную зону, чтобы оттеснить иранское влияние и ливанскую группировку «Хезболла» подальше от своих границ.

Нынешний лидер Сирии и его окружение видят в этом угрозу суверенитету страны и ищут внешние гарантии безопасности.

Ахмед аш-Шараа, которого называют одним из ключевых архитекторов безопасности от нового сирийского режима, рассчитывает, что присутствие российских военных станет сдерживающим фактором для Израиля, как утверждают западные СМИ.

Взамен, по данным западных источников, сирийская сторона готова подтвердить Москве долгосрочные гарантии сохранения российских военных баз и инфраструктуры на своей территории – прежде всего в Тартусе и на авиабазе Хмеймим, о которых мы говорили ранее.

Москва официально не комментирует содержание переговоров. Однако сама поездка аш-Шараа и ее тематика вписываются в более широкую стратегию России – усиление влияния на Ближнем Востоке на фоне ослабления западной дипломатии в регионе. Правда, нужно ли России что-то гарантировать режиму аш-Шараа, особенно в плане его, мягко говоря, сложных отношений с Израилем, большой вопрос.