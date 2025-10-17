Ракеты "Томагавк", поставку которых на Украину рассматривает Трамп (Financial Times, Великобритания)

FT: США помогут Киеву запускать "Томагавки", когда поставки одобрят

Президент США надеется, что продажа крылатых ракет Киеву сможет переломить ход военных действий и заставить Путина сесть за стол переговоров, пишет FT. Однако военные аналитики считают, что "Томагавки" не изменят ситуацию на фронте и лишь усугубят тяжелое положение ВСУ.

Кристофер Миллер (Christopher Miller), Стефф Чавес (Steff Chávez) и Генри Фой (Henry Foy)

Президент США предложил продать Киеву оружие дальнего действия, способное поражать цели в Москве

Дональд Трамп предложил продать Украине ракеты "Томагавк" американского производства, что может усилить ударный потенциал Киева по российским целям и потенциально изменить ход военных действий. Ожидается, что в пятницу в Белом доме президент США обсудит со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским возможные поставки и способы использования этого оружия Украиной. "Томагавк" — невероятное оружие, очень агрессивное оружие", — сказал Трамп в понедельник. "И, честно говоря, России это не нужно". Президент Путин, который твердо стоит на своих максималистских требованиях и до сих пор отвергал дипломатические предложения Трампа о прекращении боевых действий, заявил, что вооружение Киева ракетами, способными долететь до Москвы, ознаменует "новую стадию эскалации, в том числе в отношениях между Россией и США". Вот что нужно знать об этом оружии и о том, что его получение будет означать для Украины.

Что представляют собой "Томагавки" и сколько их может получить Киев? Разработанные в 1970-х годах, "Томагавки" — это дозвуковые крылатые ракеты с боеголовкой весом 450 килограмм, которые в основном используются ВМС США для нанесения ударов по ценным и хорошо защищенным наземным целям. Производимые компанией RTX, "Томагавки" стоят около 1,7 миллионов долларов за единицу. При дальности полета до 2500 километров их радиус действия в восемь раз превышает радиус действия тактических ракетных систем армии (ATACMS), предоставленных Украине администрацией Байдена. "Томагавки" обычно запускаются с кораблей или подводных лодок, но могут также запускаться с суши, и именно так Украина, вероятно, будет использовать их против России. Для этого украинским войскам понадобятся специальные пусковые установки, либо системы средней дальности Typhon армии США, либо системы дальнего огня морской пехоты, причем последние получить легче, поскольку в морской пехоте их больше не используют.

Неясно, сколько ракет "Томагавк" Соединенные Штаты будут готовы продать союзникам по НАТО для нужд Украины, тем более что Пентагон расходует их быстрее, чем закупает. "Вероятно, именно об этом сейчас спорят в Пентагоне", — сказал Джим Таунсенд, бывший заместитель помощника министра обороны США. С 2022 года США закупили только 202 ракеты "Томагавк", но начиная с 2024 года использовали по крайней мере 124 ракеты против хуситов и Ирана. Также возможно, что США будут использовать ракеты "Томагавк" для нанесения удара по территории Венесуэлы. "Если мы и предоставим „Томагавки“, то это будет не очень большая партия, а это означает, что Зеленский должен будет очень осторожно подходить к их использованию", — сказал Таунсенд, добавив, что они будут использоваться только против наиболее стратегически важных целей с наибольшими шансами на успех. Стейси Петтиджон, директор оборонной программы Центра новой американской безопасности, спрогнозировала, что США предоставят Украине лишь от 20 до 50 ракет. Однако Марк Кансиан, бывший сотрудник Пентагона, заявил, что США, вероятно, будут готовы расстаться с "сотнями" "Томагавков". В ходе учений в начале этого года Кансиан отметил, что в арсенале США находится около 4150 ракет "Томагавк". "У нас много "Томагавков", — заявил Трамп во вторник.

Почему Украина хочет их получить?

Зеленский считает, что они помогут украинским войскам наносить более точные удары по российским военным и энергетическим целям, которые в настоящее время недосягаемы, что может изменить расчеты Путина и заставить его сесть за стол переговоров. Это оружие позволит Киеву проводить "комбинированные атаки и более эффективно уничтожать нефтеперерабатывающие предприятия, военно-промышленный комплекс, логистические и командно-контрольные центры", сказал Николай Белесков, сотрудник Национального института стратегических исследований, научно-исследовательского учреждения, работающего при администрации президента Украины. Том Карако, директор программы противоракетной обороны в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), вашингтонском аналитическом центре, сказал, что российские бомбардировщики, участвующие в ударах по гражданской и военной инфраструктуре Украины, также являются "привлекательными целями" (Российские вооруженные силы наносят удары исключительно по военным объектам — прим. ИноСМИ). "Есть ряд целей высокой ценности, против которых их можно было бы очень эффективно использовать, чтобы нанести России ущерб, усилить его и, надеюсь, сделать его достаточным, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров", — добавил он. Таунсенд считает, что ракеты также дадут Киеву "возможность уклоняться от многих российских средств ПВО", которые в настоящее время перехватывают некоторые украинские дроны, нацеленные на нефтеперерабатывающие мощности России. В настоящее время у Кремля есть "асимметричное преимущество" благодаря ракетам и ударным беспилотникам, сказал Белесков. "Мы должны исправить ситуацию в пользу Украины".

Почему Трамп рассматривает возможность их продажи Киеву?

По мнению экспертов, в последние месяцы Трамп все больше разочаровывается в Путине, особенно после провального саммита на Аляске в августе, и ищет новые способы оказать на него давление (Высказанное здесь мнение является субъективным и ангажированным суждением автора. Саммит в Анкоридже, по словам как российского, так и американского лидеров прошел конструктивно — прим. ИноСМИ). Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги* за международный мир, сказал: "Исчерпав ряд ультиматумов и угроз санкциями, [администрация Трампа] теперь обратилась к тем немногим военным возможностям, которые еще остались и которые могут обеспокоить Москву". Трамп "разочарован Путиным" и теперь понимает, что "нужно действовать жестко", сказал Андрей Загороднюк, бывший министр обороны и председатель киевского Центра оборонных стратегий. Когда "Трамп дал Путину положительную мотивацию, тот ее проигнорировал. Теперь пришло время для негативной". Загороднюк сказал, что администрация Трампа "теперь признает, что Путин, скорее всего, будет эскалировать ситуацию, даже если США не предпримут никаких действий". Помимо практического применения, они также послужат важным "политическим сигналом" из Вашингтона. "Это покажет, что США снова поддерживают нас, не так, как раньше, но решительно", — сказал он. "Это очень важно для России, чтобы она осознала свои шансы на будущее, что является важным фактором в ее решении продолжать боевые действия".

Каковы риски и ограничения их использования?

Ключевым вопросом остается то, сможет ли Россия использовать их поставку Киеву как повод для усиления ударов. Высокопоставленный чиновник НАТО заявил, что Москва, вероятно, отреагирует "безответственной риторикой, включающей угрозы применения ядерного оружия", а также усилением атак на линии фронта и "некоторыми более крупными ударами" по территории Украины. "Но я не думаю, что у россиян есть какой-то конкретный, специфический ответ, который они могли бы реализовать и который был бы действительно неожиданным", — добавил чиновник. Кофман также предупредил, что "если это оружие будет поставлено скорее символически, чем решительно, в небольших количествах, это может исчерпать потенциальный источник влияния без особого эффекта". Белесков отметил, что "для достижения должного эффекта необходимо поставлять не менее 100 ракет" ежемесячно, "иначе такие небольшие поставки снизят эффективность". Украина, вероятно, столкнется с ограничениями в выборе целей, сказал Франц-Штефан Гади, военный аналитик из Вены. "США, вероятно, будут строго контролировать выбор целей, чтобы предотвратить эскалацию". Он добавил, что "очень ограниченные" поставки наземных пусковых установок для ракет "Томагавк" также могут стать препятствием. Однако Загороднюк сказал, что эту проблему можно решить. "У нас были такие опасения буквально по поводу каждого нового типа вооружений", поставляемых западными партнерами Украины, сказал он, "но в конечном итоге все было в порядке". В случае одобрения ракеты могут быть поставлены относительно быстро, сказал высокопоставленный западный военный чиновник, участвующий в переговорах, при этом для помощи в их использовании будут задействованы американские подрядчики. Это избавит от необходимости проводить обширную подготовку украинских военнослужащих, добавил чиновник, и позволит США сохранить контроль над выбором целей и другими аспектами.

Изменят ли ракеты ход игры?

Если ответить одним словом, — нет. Высокопоставленный представитель НАТО заявил, что ракеты "Томагавк" "дополнят то, чего Украина уже достигла" с помощью ударов беспилотников дальнего радиуса действия. Загороднюк сказал, что ни одна отдельно взятая система до сих пор не изменила ход игры, "но в совокупности они могут иметь большое значение". Кансиан, бывший чиновник Пентагона, ныне работающий в CSIS, согласился с этим, заявив, что "не сами "Томагавки" изменят ситуацию, а тот факт, что, если их направлять "волнами" на российские цели, "это может нанести большой ущерб российской энергетической системе и, возможно, даже аэродромам". Таунсенд сказал, что любая сделка по "Томагавкам" будет "своего рода вишенкой на торте... потому что она даст Зеленскому тот дальний радиус действия, который окажет большое давление на Путина".

