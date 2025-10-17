Европейский поставщик ИИ-решений приобрел разработчика подводных дронов

Европейская оборонная компания Helsing, специализирующаяся на решениях в области искусственного интеллекта, приобрела британо-австралийскую фирму Blue Ocean, которая выпускает автономные подводные аппараты. Как считает Navy Recognition, этот шаг ускорит развитие возможностей Европы по массовому производству подводных систем с ИИ, что становится всё более приоритетной задачей для союзников по НАТО и Австралии в связи с растущими угрозами.

Сделка, заключенная после одобрения австралийскими регулирующими органами, призвана ускорить массовое производство подводных платформ.

Подводный глайдер SG-1 Fathom Blue Ocean

Helsing использует передовые ИИ-решения в линейке наземных и воздушных аппаратов, а теперь будет их внедрять в разработку, производство и эксплуатацию автономных подводных аппаратов компании Blue Ocean. Заявленная цель приобретения – организация независимого производства для союзников от Северной Атлантики до Австралии. Helsing делает ставку на низкую себестоимость и высокие темпы выпуска.

В течение 2024 года Blue Ocean сотрудничала с Helsing в сфере морских датчиков и автономности. Итогом этого партнерства стали испытания в Британском центре подводных технологий у берегов Шотландии, в рамках которых оценивались возможности глайдера с искусственным интеллектом. Испытания подтвердили эффективность решений Helsing при обработке данных в условиях реального морского шума и низкой пропускной способности, что считается критически важным требованием для непрерывного подводного наблюдения.

В основе объединённой дорожной карты теперь лежит один совместно разработанный продукт: подводный планер SG-1 Fathom ("Глубина") в сочетании с акустическим комплексом с искусственным интеллектом Lura. SG-1 компактен: длина – 195 см, диаметр – 28 см, масса – около 60 кг. Аппарат бесшумно движется со скоростью 1–2 узла и может работать до трёх месяцев.

Для патрулирования можно задействовать "рой дронов" SG-1, либо одиночный аппарат может находится на морском дне для прослушивания и классификации целей с помощью обширной базы акустических сигнатур на основе данных, собранных за десятилетия. Система управления Lura с участием человека позволяет одному оператору, находящемуся на берегу или на корабле-носителе, управлять группой SG-1.

Представители Helsing заявили, что завод Plymouth Resilience Factory, являющийся частью заявленных британских инвестиций в размере 350 млн фунтов стерлингов, будет серийно выпускать SG-1 и сопутствующие системы, что позволит флотам европейских государств размещать сотни малозаметных подводных автономных аппаратов. Такие ресурсы необходимы, чтобы защитить подводную инфраструктуру, включая кабели и трубопроводы, а также обезопасить акваторию от субмарин возможного противника.