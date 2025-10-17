"Крепость Америка" становится все меньше и меньше (Bloomberg, США)

Bloomberg: США больше не будут обеспечивать безопасность отдаленных регионов

Трамп продвигает новую военную стратегию: теперь в приоритете защита самих США, а не глобальная оборона, пишет Bloomberg. Обеспечение безопасности отдаленных регионов, в том числе европейских стран, больше не является обязательством Вашингтона. Но это решение может больно ударить по самой Америке, считает автор статьи.

Хал Брэндс

Дональд Трамп обладает способностью поднимать серьезные стратегические вопросы. Президент США наращивает военную мощь в Карибском бассейне и, по сообщениям, вот-вот утвердит военную стратегию, которая понизит приоритет отдаленных регионов. Тем самым Трамп возрождает дискуссию с глубокими историческими корнями: где Америке следует провести первую линию обороны?

В 19 веке военные обязательства страны неуклонно расширялись по всей Северной Америке. Также с помощью доктрины Монро США создали защитный буфер вокруг Западного полушария. К концу столетия Вашингтон с целью обезопасить свои океанские подступы захватил внешние рубежи этого полушария — Гавайи, Самоа, Пуэрто-Рико. В 20 веке периметр расширился еще дальше.

Причиной тому стал полученный страной суровый географический урок. Первая и Вторая мировые войны показали, что Атлантический и Тихий океаны могут превратиться в опасные воды, если береговые линии Евразии контролируют враждебные державы. Безопасность Америки требовала укрепления дружественных сил на дальних берегах этих океанов.

Этот вывод обошелся стране дорого и вызвал множество споров. В конце 1930-х противники интервенций все еще утверждали, что хорошо защищенное Западное полушарие может сделать "Крепость Америка" неприступной. В 50-е даже ястребы Холодной войны задавались вопросом, действительно ли судьба свободного мира зависит от Западного Берлина.

Стремление удерживать ключевые точки на азиатском материке привело к жестоким и расколовшим общество войнам в Корее и Вьетнаме. Расширение Организации Североатлантического договора вглубь Восточной Европы после окончания Холодной войны и интервенции США на Ближнем Востоке после терактов 11 сентября вызвали вопрос, действительно ли безопасность Америки требует осуществления полицейского надзора в удаленных уголках планеты.

Сегодняшнему новому витку этой дискуссии сопутствуют два фактора.

Во-первых, удерживать евразийский передовой рубеж становится все сложнее. На пике униполярности в 1990-х у США не было реальных военных соперников. Сегодня задача защиты уязвимых друзей сопряжена с экзистенциальными опасностями.

Уже не первый год эксперты по обороне теряют уверенность в том, что США смогут победить Китай в конфликте из-за Тайваня или помешать России захватить часть балтийского фланга НАТО (Россия ни разу не заявляла о планах по захвату этих территорий, — прим. ИноСМИ). Усиление ядерной угрозы повышает риск того, что такие войны могут привести к катастрофическим последствиям. Америка физически не сможет выполнить все свои глобальные обязательства в условиях одновременного кризиса. Вероятно, исчерпавшей свои силы сверхдержаве стоит отойти, как после Вьетнама, на более защищенные позиции.

Во-вторых, глобальную оборону осложняет отсутствие безопасности в полушарии. Удары Трампа по якобы наркоторговцам у берегов Венесуэлы незаконны, но являются реакцией на реальную проблему, которая уносит жизни американцев. Аргумент администрации такой: американская мощь должна сокрушать прямые, ощутимые угрозы, а не поддерживать неясный мировой порядок.

Не ищите здесь последовательности: трудно заподозрить в изоляционизме президента, бомбившего ядерные объекты Ирана и давшего Катару гарантии безопасности на уровне договора. И все же Трамп совершенно однозначно подвергает сомнению готовность Америки защищать весь мир.

Президент заявляет, что Европа должна сама защищать свои границы, поскольку США находятся далеко за океаном. Если Китай вторгнется на Тайвань, как утверждает Трамп, Вашингтон мало что сможет сделать. Он высмеивает идею, что Америка должна идти на риск ядерной войны из-за Черногории или Украины.

В то же время Трамп нарастил американскую боевую мощь в Карибском бассейне, одновременно урезав помощь прифронтовым государствам Европы. По сообщениям, он рассматривает шаги — частичный вывод войск из Европы и Южной Кореи, Стратегию национальной обороны с акцентом на своей стране и своем полушарии, — которые значительно сократят участие Америки в обороне Евразии.

В этом порыве нет ничего совершенно нелепого.

США — самая географически защищенная страна в мире. Агрессия на отдаленных рубежах Евразии никоим образом не поставит под немедленную угрозу ее выживание. Едва ли риска крупного столкновения сто́ит ряд весьма шатких обязательств Америки, например, обещание помочь Филиппинам защитить ржавый корабль на маленьком рифе в Южно-Китайском море (речь идет о военном корабле, который филиппинцы разместили на рифе в 1999 году, чтобы физически подтвердить свои претензии на эту территорию; Пекин пытается всячески вытеснить с рифа филиппинские войска, — прим. ИноСМИ).

Американцы даже не вели реальных дебатов о том, является ли защита Тайваня жизненно важным интересом, учитывая, что это может вызвать Третью мировую войну. Когда Трамп говорит, что приоритеты США неверны и что стране не нужно брать на себя столько тяжких обязательств, он, вероятно, обращается к чувствам, которые разделяют многие американцы.

Опасность заключается в том, что эта стратегия может дать сиюминутную прибыль — уменьшение военных издержек и рисков — но приведет к куда более высоким долгосрочным издержкам. Трамп клянется, что ненавидит ядерное оружие, но его политика невмешательства приведет к тому, что в мире станет только больше ядерных государств. В случае ухода США из Европы или Восточной Азии у местных стран исчезнут стимулы поддерживать мировое господство доллара и терпеть торговые выходки Трампа.

Главная опасность состоит в том, что могут разрушиться ключевые региональные равновесия, что в итоге напрямую затронет безопасность Америки. Скажем, Китай способен утвердить главенство в Восточной Азии и с его помощью оказывать на США давление, а то и принуждать. Ведь геополитические кошмары становились реальностью уже дважды в прошлом веке. Разве можно с уверенностью утверждать, что подобное не повторится?

Оборонные обязательства США хоть и являются тяжким бременем, но именно они десятилетиями служат фундаментом глобальной стабильности. Не сто́ит отмахиваться от поднятых Трампом непростых вопросов. Но не менее ошибочным будет предполагать, что в случае отказа от этих обязательств мир не изменится — причем к очевидному ущербу для самих Штатов.