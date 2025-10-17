Битва с украинскими беспилотниками перемещается в небо.

Новое средство борьбы с украинскими беспилотниками все больше распространяется в российских Вооруженных силах. Если до последнего времени эту нишу занимали зенитно-ракетные комплексы и вертолеты, то сейчас против БПЛА начинают бороться другие БПЛА – истребители. И не только они.

Несмотря на то что Россия успешно борется с дальнобойными (самолетного типа) украинскими беспилотниками, они, тем не менее, являются непростыми целями для большей части современного зенитного вооружения. Многие ЗРК оказывались просто не в состоянии захватить и поразить беспилотники, идущие к цели на сверхмалых высотах, – они разрабатывались для других воздушных целей. Некоторые зенитные ракеты и вовсе нелепо использовать против дронов, поскольку их стоимость иногда в сотни раз превышает стоимость беспилотника.

Кроме того, применение мощных зенитных ракет над населенными пунктами крайне рискованно, поскольку они, в случае случайного попадания в жилой сектор, способны привести к гораздо большим разрушениям и жертвам, чем собственно БПЛА-камикадзе с его сравнительно небольшой БЧ массой 50-90 килограммов. Именно это и происходит с регулярностью на Украине.

Поэтому самым перспективным ответом на "дроновый вызов" на сегодняшний день стало применение БПЛА-перехватчиков. Зимой текущего года сообщалось о разработке нашими конструкторами такого вооружения, а теперь стала появляться информация об их боевом применении, и в первую очередь со стороны противника.

Так, украинские СМИ сообщили об успешном применении дронов-перехватчиков российскими зенитчиками против БПЛА ВСУ FP-1, "Лютый" и аппаратов на базе легкомоторных самолетов типа Е-300, которыми украинские формирования наносят удары вглубь российской территории.

Конкретные модели использованных ВС РФ БПЛА-перехватчиков не называются. Однако военный эксперт, полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов полагает, что речь может идти о российских дронах-перехватчиках "Елка", которые используются российскими зенитно-ракетными подразделениями для борьбы с практически любыми БПЛА противника – разведывательными, дальними дронами-камикадзе, даже FPV-дронами.

По словам эксперта, применение данных перехватчиков детально отработано. Еще осенью 2024 года состоялись их первые испытательно-боевые пуски по вражеским дронам, и с недавних пор они уже широко применяются как в зоне СВО, так и в глубоком тылу, при защите военных и инфраструктурных объектов.

Пусковой установкой для "Елки" является многоразовая ручная катапульта, визуально напоминающая большой пистолет. Оператору достаточно направить устройство в сторону неприятельского беспилотника и совершить пуск, дальше все сделает автоматическая система наведения с элементами искусственного интеллекта.

Оптико-электронный модуль "Елки" способен идентифицировать цель с размахом крыла около 100 сантиметров на удалении 700-1000 метров. Дрон самостоятельно захватывает цель, настигает ее и поражает. В этом смысле он похож на ПЗРК, действующий по принципу "выстрелил и забыл". Конфигурация "Елки" с центральным фюзеляжем и двумя X-образными крыльями напоминает беспилотник "Ланцет" и также обеспечивает прекрасную маневренность по всем направлениям – уйти от нее предельно сложно. Радиус поражения цели достигает 5 км, высота – 2 км. Вес "Елки" -2 кг.

Любопытным моментом является отсутствие у "Елки" боевой части (хотя есть возможность ее установки). Вместо нее она имеет усиленный корпус и наносит таранный удар по вражескому БПЛА, выводящий его из строя. Скорость 200-250 км/ч позволяет настичь цель не только на перехвате, но и в угон.

Кстати, отсутствие боевой части у перехватчика облегчает использование «Елки» для защиты гражданских объектов не военнослужащими, а сотрудниками службы безопасности, позволяя минимизировать формальности.

Кроме того, подготовка оператора «Елки» очень проста, не требует ни значительного времени, ни сложных тренажеров, и фактически сводится к инструктажу. В настоящий момент производитель этого дрона работает над созданием перехватчиков для защиты промышленных и гражданских объектов, в работе которых участие человека будет еще более минимизировано.

Над созданием зенитных дронов в России работает несколько организаций. Буквально на днях НПЦ БАСиРТК выложил в сеть кадры испытания своей разработки дрона-перехватчика вертикального взлета, также способного поражать БПЛА разного типа, включая дальние. А СКБ МАИ разработало дрон-перехватчик, вооруженный гладкоствольным карабином 12-го калибра «Вепрь-12 Молот», способный сбивать вражеские беспилотники различных типов – от небольших FPV-дронов до БПЛА беспилотного типа. Подобным путем пошел концерн ПВО «Алмаз-Антей», недавно запатентовавший дрон-перехватчик, также оснащенный для поражения неприятельских БПЛА стрелковым комплексом.

Дроны-перехватчики создаются не только крупными компаниями и КБ, их собирают и в небольших мастерских, в том числе и в прифронтовой зоне. Создатели таких средств борьбы с неприятельскими «эфпэвэшками» также часто используют кинетический способ поражения, оборудуя их не зарядами, а острием. Такой подход дает шанс на повторное или даже неоднократное использование такого мини-тарана.

Производство дронов-перехватчиков идет и у нашего противника, но оно, в известной степени, осложнено методичными ударами ВС РФ по производственным мощностям украинского ВПК. Кроме того, представители ПВО ВСУ не так давно заявляли, что увеличение потолка полета российских БПЛА тип «Герань-2» и «Герань-3» серьезно осложнило работу по ним украинских дронов-перехватчиков. Однако тенденцию в ВСУ подметили, и в конце октября стало известно, что Украина создает новое подразделение воздушных сил, которое будет специализироваться на перехвате вражеских дронов с помощью беспилотных систем ПВО.

Не так давно прозвучало сообщение о намерении организовать совместное британо-украинское производство таких беспилотников. Возможно, речь идет о новейшей британской разработке – MARSS Interceptor, который, подобно «Елке», использует для уничтожения вражеских дронов кинетическую энергию и обладает сходными характеристиками. Примечательно, что британцы предполагают его многократное использование: за один вылет он должен таранить несколько вражеских БПЛА, а затем вернуться на базу для ремонта. В отличие от «Елки», он запускается со значительно более габаритной коробчатой пусковой установки.

Буквально на днях германская компания Quantum Systems представила разработанный для бундесвера перехватчик Jäger с ракетным двигателем, способный сбивать БПЛА противника на расстоянии до 25 километров. Особо подчеркивается экономичность данного аппарата – предполагается, что после начала серийного производства его стоимость не превысит нескольких тысяч евро.

На прошедшей в сентябре в Лондоне выставке DSEI-2025 израильская компания Rafael представила информацию о новых проектах БПЛА-перехватчиков: Hunter Eagle, предназначенный для перехвата малых и средних дронов и Ghost Hunter, способный сбивать тяжелые беспилотники, а также самолеты и вертолеты. Предполагается, что первый из них будет запущен в серию уже в будущем году, а производство Ghost Hunter будет запущено в серию в 2027-м.

Как мы видим, работы по созданию БПЛА-перехватчиков ведутся повсеместно, и очевидно, что вскоре они станут одним из главных инструментов борьбы с неприятельской беспилотной авиацией. И немаловажно, что в этом вопросе Россия находится в лидирующем положении – пока в других странах только идет разработка, или начинается производство перехватчиков, наши зенитные дроны уже широко применяются в боевых действиях, не только защищая наше небо, но и нарабатывая бесценный опыт для последующих модернизаций и новых разработок.

Борис Джерелиевский