Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой

Национальный космический центр
Национальный космический центр.
Источник изображения: mos.ru

По словам гендиректора Роскосмоса, космонавт не только является "живой легендой", но и активно поддерживает ракетно-космическую отрасль

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил благодарность правительству Москвы, присвоившему Национальному космическому центру (НКЦ) имя первой женщины в космосе Валентины Терешковой.

Ранее правительство столицы распорядилось присвоить новому Национальному космическому центру имя Валентины Терешковой.

По словам Баканова, Терешкова "не просто живая легенда" - она активно поддерживает ракетно-космическую отрасль и добивается выделения средств на подготовку космонавтов и модернизацию инфраструктуры. "Мы благодарны правительству Москвы за принятие решения по увековечиванию ее имени в названии Национального космического центра", - сказал Баканов.

Национальный космический центр открылся в Москве 13 сентября. Комплекс зданий площадью 276 тыс. кв. м является главной частью реорганизации территории ГКНПЦ имени Хруничева, расположенной в районе Филевский парк, и совместным проектом правительства Москвы и Роскосмоса.

По словам главы госкорпорации, новый НКЦ объединит более 30 предприятий отрасли. В нем будут размещены центры управления всей орбитальной группировкой РФ - аппаратов связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, а также новые лаборатории, которые будут проектировать новую космическую технику, в том числе с применением технологий ИИ. 

