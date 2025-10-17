«Замангаленный» резиной УАЗ заметили в зоне СВО

УАЗ с резиновым царь-мангалом заметили в зоне СВО

Бойцы в зоне СВО продолжают активно оснащать технику конструкциями для защиты от дронов, которые называют «мангалами». В зоне конфликта заметили внедорожник УАЗ со сплошным защитным покровом, пишет «Российская газета».

Издание обратило внимание на ролик, демонстрирующий УАЗ-3151, который сложно рассмотреть за массивным «царь-мангалом». Машину оснастили металлическим каркасом с легкой стальной сетью, которую дополнили резиновыми экранами.

Считается, что такие конструкции могут ослабить действие кумулятивной струи боевой части, которую несут FPV-дроны. Также машина получила комплекс радиоэлектронной борьбы для глушения каналов управления беспилотниками.

Ранее в октябре боец группировки российских войск «Днепр» рассказал о защите боевых машин десанта БМД-2 при помощи стальных тросов. Приваренные на броню элементы, которые внешне напоминают дреды, могут сбить беспилотник с курса.