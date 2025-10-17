Войти
Южнокорейскому флоту предложили корабль с искусственным интеллектом

Компания Hanwha Ocean представила концепцию надводного корабля нового поколения, который должен стать флагманской платформой для военно-морской оборонной промышленности Южной Кореи. Как уточняет NextGenDefense, решение предполагает минимизированную численность экипажа и использование искусственного интеллекта для управления бортовыми системами.

Футуристический дизайн корпуса разработан для скрытности за счет снижения радиолокационной заметности. Корпус вмещает многоуровневую систему вооружения, развертываемую поэтапно и способную реагировать на широкий спектр угроз – от баллистических ракет до дронов-камикадзе.

Дизайн надводного корабля нового поколения для ВМС Южной Кореи

Hanwha Ocean


Хотя корабль по габаритам будет соответствовать действующим в южнокорейском флоте образцам, наиболее заметным отличием станет высокая степень автоматизации на базе искусственного интеллекта, призванная оптимизировать работу экипажа из 70 человек.

"Поскольку обстановка в сфере глобальной безопасности меняется, а конкуренция за военно-морское доминирование в регионе усиливается, Южной Корее нужна новая боевая надводная платформа для решения этих проблем", – заявил президент Hanwha Ocean Ё Сон Чхоль.

Корабль планируют строить из стали, разработанной совместно с Pohang Iron and Steel Company. Новый материал обеспечивает бо́льшую ударопрочность при снижении общей массы.

Внутри надстройки находится интеллектуальная мостиковая система, которая ускоряет процесс принятия решений и улучшает ситуационную осведомленность, а эргономичная планировка повышает комфорт экипажа во время продолжительных миссий.

Компания Hanwha Ocean рассчитывает, что эта концепция послужит основой для кораблей ВМС Республики Корея в течение следующих трёх десятилетий.

Южнокорейская промышленная группа Hanwha в мае 2023 года завершила поглощение судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering и переименовала подразделение в Hanwha Ocean. Предприятие, в частности, участвует в программах строительства для южнокорейских ВМС фрегатов типа FFX-II и дизель-электрических подлодок класса KSS-III.

