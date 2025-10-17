Войти
Индонезия вместо российских и французских истребителей выбрала китайские J-10

Источник изображения: topwar.ru

J-10 ВВС НОАК на «Авиадартс»

Индонезия решила сделать выбор в пользу китайских истребителей. Сообщается о том, что эта крупная страна Юго-Восточной Азии закупит у КНР боевые самолёты J-10.

При этом в Джакарте говорят, что выбор на эти истребители пал после анализа конфликта между Индией и Пакистаном. Тогда J-10C пакистанских ВВС сбил «несколько самолетов» ВВС Индии. Здесь индонезийцы основываются на официальных данных Исламабада.

Таким образом, Индонезия впервые приобретёт J-10, причём, как сообщается, крупной партией. И это, по сообщениям местной прессы, сделает её парк китайских боевых самолётов J-10 вторым после авиапарка самого Китая.

Министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин:

Скоро первые истребители четвёртого поколения J-10 пролетят парадным строем над Джакартой.

При этом глава Минобороны не представил данных о том, когда состоится сделка и сколько именно средств боевой авиации у Китая Индонезия намеревается закупить. Однако кое-какая информация «в цифрах» всё-таки есть. В индонезийском Минфине заявили, что одобрили бюджет в размере 9 млрд долларов на обновление авиапарка за счёт китайских самолётов. На эти средства можно купить более сотни указанных истребителей, хотя американское ИА AP пишет, что Джакарта приобретёт 42 самолёта. Получается, что один J-10 обойдётся Индонезии в немыслимые 215 млн долларов. Вполне вероятно, что американские медиа выдают ложную информацию. Либо далеко не все 9 млрд Джакарта планирует потратить именно на самолёты.

Ранее Индонезия рассматривала вариант с закупкой российских и французских истребителей.

Для справки: самолёт J-10 появился у Китая благодаря взаимодействию с Россией. В создании принимали участие российские специалисты из «МиГ» и ЦАГИ. Первоначально снабжался двигателями исключительно российского производства АЛ-31ФН. Используются J-10 на текущий момент ВВС Китая и Пакистана.

