ЦАМТО

Французская 155-мм САУ CAESAR примет участие в тендере СВ США

Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR
Французская самоходная артиллерийская установка CAESAR.
Источник изображения: CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega /

ЦАМТО, 16 октября. Leonardo DRS, дочерняя компания итальянской группы в США, и франко-германский консорциум KNDS подписали соглашение о партнерстве, предусматривающее предложение 155-мм САУ CAESAR на тендер СВ США.

Как сообщает Defensa.com, соглашение объединяет две оборонные компании с обширным опытом разработки и поставки мобильных тактических систем. Компания Leonardo DRS станет генеральным подрядчиком, отвечающим за интеграцию и "кастомизацию" решения, в то время как KNDS обеспечит проектирование и производство системы CAESAR и полного спектра современных боеприпасов к ней. Цель проекта – удовлетворить новые требования СВ США к повышенной дальности, точности и мобильности артиллерийских систем, предложив продукт, уже зарекомендовавший себя в недавних конфликтах (в частности, более 120 САУ CAESAR были поставлены на Украину).

Как уже сообщал ЦАМТО, в январе этого года Сухопутные войска США объявили, что в течение нескольких следующих месяцев начнут программу по закупке новых самоходных артиллерийских установок. Первоначальная цель программы – произвести достаточное количество систем для оснащения первого батальона с 2030 года.

Новая программа заменит проект Extended Range Cannon Artillery (ERCA), который предусматривал закупку опытных образцов самоходных гаубиц увеличенной дальности (выше M109A7 Paladin), однако столкнулся с проблемами системного проектирования и был свернут в марте 2024 года.

Потенциальные готовые решения по САУ в мире на данный момент включают гусеничные 155-мм K9 "Тандер" южнокорейской Hanwha и PzH-2000 немецкой KNDS Deutschland, а также колесные 155-мм системы, такие как "Арчер" шведского подразделения BAE Systems, CAESAR французской Nexter, RCH-155 немецкой KNDS и "Сигма" израильской Elbit Systems. Большинство из них уже прошли процедуру оценки СВ США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Франция
Южная Корея
Продукция
CAESAR САУ
M109
PzH 2000
Компании
BAE Systems
Elbit Systems
Leonardo
Nexter
