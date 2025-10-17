Павел Павленко: "Оберег" подтвердил свою эффективность для защиты от дронов

Более 80% ранений, полученных пехотинцами в бою, являются осколочными, и все более частой причиной их становятся ударные дроны. Российский завод "Октава"госкорпорации "Ростех" разработал бронежилет "Оберег", учитывающий эти особенности современных боевых действий. О различных модификациях бронежилета, постоянном его совершенствовании и о том, какой должна быть экипировка будущего, рассказал в интервью специальному корреспонденту РИА Новости Денису Кайырану гендиректор предприятия Павел Павленко.

– Как появился первый бронежилет "Оберег"? И почему в качестве производственной площадки был выбран тульский завод "Октава"?

– После начала специальной военной операции стало понятно, что современные боевые действия предъявляют новые требования к экипировке по уровню защиты от осколков и массе амуниции. Разработки в этом направлении ведет ряд компаний "Ростеха". С начала СВО этим усиленно занимается и "Октава".

Производство средств носимой бронезащиты стало серьезным шагом в новую для нас сферу. Все необходимые ресурсы для этого у "Октавы" имелись, включая конструкторские компетенции, производственные мощности и швейный цех, а главное – большое желание принести пользу Родине. Различную помощь военнослужащим коллектив предприятия оказывал с самого начала СВО.

Первый вариант бронежилета появился менее чем через год после начала разработки – в 2023 году. С тех пор штурмовое изделие постоянно улучшается, дорабатываются его составные части. Также расширяется линейка бронежилетов для выполнения других задач.

– Как изменилось предприятие за два года выпуска "Оберега"?

– На заводе значительно расширились производственные возможности в части работы с материалами для бронежилетов. Увеличен конструкторский отдел, который занимается как модернизацией созданных изделий, так и разработкой новых. Налажено тесное взаимодействие с боевыми подразделениями и испытательными центрами. Они дают специалистам ценную обратную связь, которая используется в дальнейшей работе и позволяет всесторонне учитывать опыт боевой эксплуатации амуниции, изучать воздействие поражающих факторов, реакцию материалов, удобство эксплуатации.

– Сколько сейчас насчитывается модификаций "Оберега"? Для каких категорий военнослужащих они созданы?

– На данный момент разработаны четыре версии бронежилета: основной "Оберег" – для общевойсковых подразделений, "Оберег-ГР" – для саперов гуманитарного разминирования, "Оберег-СН" – для скрытого ношения, а также "Оберег-ИНКАСС" – для инкассаторов и сотрудников спецсвязи. Также разрабатывается бронежилет для жаркого климата. Он будет модульным и облегченным, с расширенной настройкой под конкретного человека.

Создана новая плита повышенной живучести. У нее класс защиты Бр4, но она имеет дополнительную стойкость от таких патронов, как 5,45 на 39 миллиметров 7Н24, 5,56 на 45 миллиметров M855 и 7,62 на 54 миллиметра 57-Н-323С. Получается промежуточная защита между Бр4 и Бр5, условно – Бр4+.

– Как опыт СВО повлиял на процесс совершенствования штурмового "Оберега"?

– Для удобства эксплуатации был уменьшен вес бронежилета за счет использования новых материалов в баллистическом пакете. Был повышен уровень противоосколочной защиты. Добавлена поясная регулировка с эластичным шнуром, что позволяет более свободно двигаться. Также стали использоваться бронеплиты нового поколения.

– Как показывают себя штурмовые "Обереги" в бою? Опишите показательные случаи спасения с помощью высоких защитных свойств бронежилетов "Оберег".

– Нам периодически приходит обратная связь от участников спецоперации, которые используют "Обереги". Реальный боевой опыт показывает, что бронежилет эффективно останавливает пули и крупные осколки. Не так давно жилет спас бойца, машина которого попала под удар сразу двух украинских дронов. Амуниция полностью защитила области шеи и груди от осколков, солдат остался жив.

Другой пример: "Оберег" сохранил жизнь сыну сотрудницы нашего предприятия. Выполняя задачу по эвакуации раненых в Курской области, участник СВО попал под минометный обстрел противника. Крупный осколок угодил в грудь, но "Оберег" отработал на все 100% – осколок застрял в плите и не пробил ее, а демпфер позволил избежать увечий от удара.

– На форуме "Инженеры будущего" был представлен бронежилет скрытого ношения. Для каких задач он может использоваться? Какими характеристиками он обладает?

– Бронежилеты "Оберег-СН" предназначены для сотрудников силовых ведомств, охранников, телохранителей, бизнесменов, военных врачей и просто для тех, кто беспокоится о своей безопасности. Эта разработка ориентирована на широкий рынок. Продажи планируем начать уже в этом году.

Амуниция защищает от пистолетных пуль 9х18 и 9х19, от осколков и от удара ножом. Все эти характеристики подтверждены на испытаниях. Важное преимущество "Оберега-СН" перед аналогами – масса всего 1,7 килограмма, при том, что изделие обладает увеличенной площадью защиты – 32,7 квадратных дециметра.

Изначально "Оберег-СН" был только в черной расцветке, сейчас мы сделали версии в бежевом и синем цветах. Это повышает незаметность экипировки в зависимости от того, какой стиль в одежде предпочитает ее пользователь.

– Насколько успешной оказалась модификация "Оберега" для саперов? Как она учитывает специфику работы взрывотехников?

– Сегодня такую экипировку применяют специалисты по гуманитарному разминированию в новых регионах России. Они положительно отзываются о данных комплектах. Среди главных преимуществ отмечают легкость и удобство в ношении, возможность работать, стоя на одном колене.

Основа амуниции – гибкие баллистические пакеты, поэтому саперный бронежилет весит всего пять килограммов, позволяя долго работать со взрывоопасными предметами. Амуниция имеет класс защиты С2, то есть может остановить осколки ручной гранаты и противопехотной мины. В частности, бронежилет "держит" осколки мин ПМН-1, ПМН-2 и ПМН-4.

"Оберег-ГР" имеет большую площадь защиты и закрывает человека от горла до колен. В нем дополнительно усилена защита шеи и нижней части тела.

– По каким направлениям "Октава" будет продолжать совершенствовать "Оберег"?

– Мы постоянно изучаем и испытываем новейшие материалы, чтобы применить их в производстве. В приоритете сейчас работы по уменьшению веса, увеличению площади защиты, улучшению защитных характеристик и эргономики бронежилетов. В частности, все больший интерес вызывает сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) высокой плотности и создание из него монолитных плит класса защиты Бр4. Это позволит еще больше снизить вес жилета, а также обеспечить максимальную живучесть бронеплит.

Если говорить о долгосрочном прогнозе, то очевидно, что экипировка должна быть модульной, включать в себя определенный ряд электронных компонентов, а также иметь возможность увеличивать носимый бойцом вес за счет механических или электромеханических исполнительных устройств, которые усилят физические возможности человека.

– Планируются ли работы по дальнейшему снижению заброневого воздействия для бронежилетов "Оберег"? Какие новые демпфирующие устройства разрабатываются для амуниции?

– На данный момент заброневое воздействие нашей штурмовой экипировки отвечает классу защиты Бр4 и Бр5 для соответствующих классов бронежилетов. В дальнейшем планируется снизить заброневое воздействие еще больше за счет использования более совершенных климатико-амортизационных подпор и совершенствования материала-поглотителя в бронеплитах.

– По официальным данным, подавляющее большинство ранений сегодня наносятся дронами. Согласны ли вы с тем, что главной угрозой для пехотинцев стали БПЛА? В каких ситуациях средства индивидуальной броневой защиты могут защитить от дронов?

– Сейчас более 80% ранений в бою являются осколочными. И, действительно, за последний год все большую долю в осколочных ранениях дают ударные дроны. Поэтому бронежилет с большой площадью базового слоя защиты, который включает все противоосколочные пакеты, а не только сами бронеплиты, является насущной необходимостью. И чем больше площадь базового слоя с напашником, наплечниками, защитой горла, тем больше шансов, что боец останется невредимым или не получит летальных повреждений. Есть примеры, когда в группе, которая подвергалась атаке БПЛА, некоторые пренебрегали качеством либо объемом базового слоя, и эта разница была смертельной.

Нельзя забывать о том, что базовый слой у всех производителей разный. И, соответственно, рассчитан на противодействие осколкам и боеприпасам разных скоростей. Например, один может выдержать только попадание мелких металлических стружек на низких скоростях, а другой выдерживает выстрелы из пистолета Стечкина в упор, причем со значительным запасом.

Наш "Оберег" как раз по всей площади оснащен противоосколочной защитой высокого уровня, и "Октава" регулярно получает отзывы о том, как амуниция спасла от осколков.

– С начала СВО в России появилось большое количество мелких и средних производств средств индивидуальной бронезащиты (СИБЗ). В чем вы видите ключевые преимущества "Оберега"?

– Надо понимать, что изделия должны проходить сертификацию, испытываться в независимых аккредитованных лабораториях и соответствовать весьма строгим требованиям заказчиков. "Октава" – один из таких производителей, всего их в стране немного. Мы серьезно подходим к процессу производства и разработки бронежилетов, используем в своей работе передовые материалы и технологии. Наши изделия проходят сотни официальных испытаний, и только после этого мы доверяем им жизни бойцов.

– Могут ли плиты из СВМПЭ стать альтернативой керамике? В чем преимущества и минусы грудных и спинных плит из СВМПЭ?

– С учетом темпов развития материалов и работы с себестоимостью их производства, очень вероятно, что в обозримой перспективе это будет альтернатива керамическим бронеплитам. Основными преимуществами этих плит будут монолитность и большая устойчивость к атмосферным воздействиям, температуре и влаге, и, главное, они будут легче аналогов из керамики.

В качестве минусов можно назвать несколько большую толщину подобных плит, соответственно подобные плиты не смогут в ближайшем будущем подняться выше класса защиты Бр4. Поэтому для защиты от более серьезных боеприпасов, то есть по классу Бр5, альтернативы керамике не будет.

– Проводит ли "Октава" работу по созданию экипировки, делающей пользователя незаметным в тепловом диапазоне?

– Мы проработали вопрос создания бронежилета полностью из материалов с ИК-ремиссией, которые существенно снизят заметность человека для тепловизоров. На данный момент весь комплекс материалов с необходимыми свойствами для нового изделия подобран.