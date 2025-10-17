Армия РФ нанесла массированный удар по газовой энергоинфраструктуре Украины

Армия России (ВС РФ) в ответ на атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по гражданским объектам в РФ нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 16 октября сообщили в Минобороны России.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования <...> по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — указано в сообщении.

Уточняется, что удар был нанесен также при помощи гиперзвуковых ракет «Кинжал» и ударных беспилотников (БПЛА). Как сообщили в Минобороны, все цели удара были достигнуты, а назначенные объекты — уничтожены.

Накануне российская армия также нанесла поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятиям ВПК Украины. Кроме того, ВС РФ поразили места хранения беспилотников дальнего действия и пункты временной дислокации (ПВЗ) противника в 145 районах Украины.