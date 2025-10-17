Войти
Lenta.ru

General Atomics испытала управляемый артснаряд LRMP дальностью 120 километров

195
0
0
Фото: General Atomics
Фото: General Atomics.

Компания General Atomics испытала артснаряд LRMP дальностью 120 километров

Компания General Atomics Electromagnetic Systems на полигоне Юма в штате Аризона (США) успешно испытала управляемый артиллерийский снаряд Long Range Maneuvering Projectile (LRMP), способный поражать цель на дальности 120 километров в условиях отсутствия сигнала Global Positioning System (GPS). Об этом сообщает издание Defense News.

Для запуска снаряда использовалась гаубица M777 и пороховые заряды M231. По данным компании, боеприпас LRMP предназначен для увеличения дальности и точности стрельбы 155-миллиметровых артиллерийских систем. Оснащенный крыльями LRMP способен маневрировать в полете и осуществлять управляемое снижение для поражения статичных и подвижных целей.

Согласно General Atomics Electromagnetic Systems, крылатый высокоточный артиллерийский снаряд нового поколения может запускаться всеми артиллерийскими платформами, используемыми Вооруженными силами США.

Ранее издание сообщило, что компании General Atomics и Hanwha (Южная Корея) создадут версию разведывательно-ударного беспилотника MQ-1C Grey Eagle с укороченным взлетом и посадкой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Южная Корея
Продукция
M16
MQ-1 Predator
Компании
General Atomics
M777
Проекты
GPS
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.
  • 17.10 02:32
  • 10859
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 02:22
  • 2
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 00:34
  • 531
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.10 16:24
  • 1
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 16.10 15:15
  • 36
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 16.10 11:27
  • 1
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)