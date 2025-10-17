Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)

TNI: Россия способна эффективно бороться против американских "Томагавков"

Российские системы ПВО предыдущих поколений уже сбивали американские "Томагавки" над Сербией в 1999 году, пишет The National Interest. Нет сомнений, что современная техника справится с ними гораздо эффективнее.

Брэндон Вайхерт

Хотя Россия, вероятно, сможет сбить некоторое количество "Томагавков", часть ракет все равно преодолеет ее систему ПВО. Это побуждает Кремль предупредить о серьезных последствиях в случае, если США передадут Украине крылатые ракеты.

Президент Дональд Трамп продолжает делать намеки на то, что он "склоняется" к решению о передаче партии крылатых ракет "Томагавк". Оставляя в стороне вопрос о том, как это усложнит любую мирную сделку с Москвой по прекращению конфликта на Украине, американским военным аналитикам стоит трезво оценить эффективность "Томагавка" против такого продвинутого и практически равного соперника, как Россия.

"Томагавки" могут быть перехвачены российской ПВО — и будут. Это не просто предположение. Это было убедительно продемонстрировано более 25 лет назад, и с тех пор российские системы ПВО стали еще более совершенными.

Сербия сбивала американские "Томагавки" много лет назад

Российская техника ранее уже обнаруживала и уничтожала "Томагавки". Даже относительно слабая сербская армия сбивала их в 1999 году, когда администрация Клинтона подключила вооруженные силы США к операции "Союзная сила".

Точное число сбитых ракет неизвестно, и Пентагон официально отрицает, что это сделали сербские комплексы российского производства, но достоверно известно, что некоторые из этих ракет были уничтожены. Независимый анализ множества открытых источников и послевоенных отчетов указывает на то, что сочетание радиолокационного слежения, зенитных ракет, орудий и электронных мер позволило Сербии в 1999 году осуществить по крайней мере несколько перехватов.

Эшелонированные системы ПВО с радиолокационным наведением, такие как С-125 "Нева/Печора", "2К12 Куб" и устаревшие системы, такие как С-75/СА-2, при грамотном наведении способны при некоторых условиях поражать низколетящие цели.

Крылатые ракеты, летящие на малой высоте, сложно обнаружить на большом расстоянии, но благодаря квалифицированным операторам, перекрывающемуся полю действия датчиков и настойчивости, раннее обнаружение и перехват становятся возможными. В некоторых случаях радиоэлектронная борьба и подавление (спуфинг) сигналов наведения также могут привести к отклонению ракет от курса или срыву атаки. Во время конфликта 1999 года сербские силы применяли средства РЭБ для осложнения операций НАТО.

Вопрос о том, насколько это повлияло именно на "Томагавки", остается предметом споров. Некоторые "Томагавки" оснащены инерциальными навигационными системами (ИНС), которые снижают, но не исключают уязвимость к подавлению. Но если сербы смогли это сделать с помощью относительно старой советской техники, не должно быть сомнений, что русские способны сбивать подобные крылатые ракеты и сегодня.

Более того, появлялись неподтвержденные отчеты о том, что после удара "Томагавками" по Сирии в 2017 году российские военные обнаружили обломки одной из ракет и, возможно, заполучили в свои руки американскую инерциальную систему наведения. Даже если она была повреждена, можно предположить, что квалифицированные российские инженеры смогли изучить эту систему для создания средств противодействия.

Как российская ПВО действует против "Томагавков"

Российская система ПВО является комплексной. У Кремля есть эшелонированная сеть датчиков и несколько уровней перехватчиков, которые работают вместе для обнаружения и уничтожения приближающихся "Томагавков". Россияне могут применять методы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и так называемые "нелетальные" средства, включая глушение, спуфинг и создание помех, которые могут нарушить работу систем наведения, связи и GPS-сигналов, используемых крылатыми ракетами или их сетевыми компонентами.

Учитывая, что единственная причина, по которой американцы вообще задумываются о передаче "Томагавков" Украине, — это возможность нанесения ударов в глубине территории России, логично предположить, что Москва уже в определенной степени подготовилась к отражению таких атак. Украинцы, предположительно, будут выпускать свои "Томагавки" по стратегически важным районам России. Но русские вполне могут спрогнозировать, куда будут направлены по крайней мере некоторые из этих атак, и укрепят ключевые объекты, рассредоточат силы, чтобы даже несколько успешных попаданий не смогли уничтожить критически важные центры управления и контроля. Более того, Москва, вероятно, уже создала резервные сети связи и дублирующие датчики для поддержания осведомленности о ситуации в случае вывода из строя основных узлов.

Почему "Томагавк" остается эффективным оружием?

Несмотря на то, что "Томагавк" — система не новая, она все же отличается высокой эффективностью. Хотя некоторые из этих ракет и сбивали в прошлом, не существует идеального способа обеспечить полную защиту от этих повсеместно используемых американских крылатых ракет. Они летят на малых высотах и используют рельеф местности, чтобы сократить дистанцию обнаружения радарами и время для реакции. Малая эффективная площадь рассеяния и близкая к звуковой скорость "Томагавка" оставляют защите мало времени на обнаружение, сопровождение, принятие решения и атаку. Массированные залпы и распределенные пуски могут подавить ограниченное количество перехватчиков. Электронная устойчивость также играет ключевую роль в поддержании боевой эффективности "Томагавков" на высоком уровне.

Поскольку американские конструкторы знают о российской ПВО, они предусмотрели для этих ракет электронную защищенность. "Томагавки" используют комбинацию GPS и ИНС, а также другие методы защиты от глушения, что осложняет применение средств РЭБ, которые русские, с большой вероятностью, задействуют для обороны.

Поэтому Москва ясно дала понять, что будет расценивать решение о передаче "Томагавков" Украине как реальную эскалацию со стороны администрации Трампа, которая потребует немедленных, реальных и прямых действий со стороны России в отношении целей НАТО и США. Конечно, Россия и раньше проводила "красные линии", но не начинала войну с Западом, когда их пересекали. Однако, учитывая пугающие перспективы такой войны, Америке и НАТО не стоит испытывать судьбу.

Россия адаптировалась. Вашингтону следует это учитывать

Реальность такова, что "Томагавки" — не супероружие, меняющее правила игры, каким его видят сторонники передачи этих ракет в Киеве и Вашингтоне. Возможно, таким они и были в 2014 году, когда Россия присоединила Крым. Но с тех пор российские вооруженные силы имели достаточно времени, чтобы изучить их и адаптироваться к угрозе со стороны американских крылатых ракет.

Более того, в Москве хорошо осведомлены о логистических ограничениях американцев в этот крайне сложный период для их оборонно-промышленного комплекса. США никогда не смогут поставить Украине достаточное количество этих ракет, чтобы они оказались эффективными — даже если не принимать во внимание все технические возможности России по их перехвату.

Вашингтону лучше было бы потратить время на то, чтобы подготовить Брюссель и Киев к мирным переговорам с Москвой. К сожалению, сейчас такая мирная сделка кажется более далекой, чем когда-либо. Так что Россия будет просто продолжать вести военные действия на Украине и медленно, но верно побеждать.

Брэндон Вайхерт (Brandon J. Weichert) — старший редактор The National Interest по вопросам национальной безопасности. С недавних пор ведет программу "Час национальной безопасности" на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Он также является одним из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор таких книг как "Побеждая в космосе. Как Америка остается сверхдержавой" (Winning Space: How America Remains a Superpower), "Биохакеры. как Китай пытается контролировать саму жизнь" (Biohacked: China’s Race to Control Life) и "Теневая война. Стремление Ирана к превосходству" (The Shadow War: Iran’s Quest for Supremacy). Недавно в продажу поступила его новая книга "Катастрофа, которую мы сами сотворили. Как Запад потерял Украину" (A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine).