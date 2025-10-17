Одно обстоятельство в зоне СВО заставило ВСУ перейти на новый вид БПЛА

Боец ВС России с позывным Мироха: ВСУ применили новый БПЛА «Глазки» в Алексеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены перейти на новый вид беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из таких противник применил в недавно освобожденной Алексеевке Днепропетровской области, рассказал военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии «Востока» с позывным Мироха, его слова приводит РИА Новости.

«У нас украинская новинка — беспилотник "Глазки". Это новый дрон, он очень высоко летит, обладает тепловизором и камерой высокого качества», — перечислил характеристики дрона российский военный. По его словам, новый БПЛА легче остальных, дольше может зависать в воздухе.

Мироха объяснил, что высокие потери стандартных БПЛА стали обстоятельством, вынудившим ВСУ применять новые виды дронов. «Они вынуждены переходить на такие, потому что теряют свою технику, свои "птички"», — сказал он.

Беспилотник «Глазки», замеченный в Андреевке, удалось посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации появился «ложный» дрон ВСУ. Речь о беспилотнике с уголковым отражателем, который работает в качестве ложной цели и позволяет выявлять и истощать системы противовоздушной обороны (ПВО).