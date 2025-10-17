Войти
Lenta.ru

Одно обстоятельство в зоне СВО заставило ВСУ перейти на новый вид БПЛА

212
0
0
Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Боец ВС России с позывным Мироха: ВСУ применили новый БПЛА «Глазки» в Алексеевке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были вынуждены перейти на новый вид беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Один из таких противник применил в недавно освобожденной Алексеевке Днепропетровской области, рассказал военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й общевойсковой армии «Востока» с позывным Мироха, его слова приводит РИА Новости.

«У нас украинская новинка — беспилотник "Глазки". Это новый дрон, он очень высоко летит, обладает тепловизором и камерой высокого качества», — перечислил характеристики дрона российский военный. По его словам, новый БПЛА легче остальных, дольше может зависать в воздухе.

Мироха объяснил, что высокие потери стандартных БПЛА стали обстоятельством, вынудившим ВСУ применять новые виды дронов. «Они вынуждены переходить на такие, потому что теряют свою технику, свои "птички"», — сказал он.

Беспилотник «Глазки», замеченный в Андреевке, удалось посадить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее сообщалось, что в зоне спецоперации появился «ложный» дрон ВСУ. Речь о беспилотнике с уголковым отражателем, который работает в качестве ложной цели и позволяет выявлять и истощать системы противовоздушной обороны (ПВО).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.
  • 17.10 02:32
  • 10859
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.10 02:22
  • 2
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 00:34
  • 531
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 16.10 16:24
  • 1
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 16.10 15:15
  • 36
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 16.10 11:27
  • 1
Ответ на "Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров"
  • 15.10 22:17
  • 8
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 15.10 17:20
  • 0
Что день грядущий нам готовит?
  • 15.10 06:26
  • 0
Чего можно ожидать в зоне СВО (и вообще, вокруг Украины). IMHO.
  • 15.10 06:26
  • 0
Комментарий к "Полевой прием: в войсках осваивают новую тактику танкового боя"
  • 15.10 05:34
  • 0
Ответ на "Стало известно о планах России удвоить производство танков"
  • 15.10 05:13
  • 1
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 14.10 22:52
  • 5
Зачем учебный Як-130 переделывают в боевой
  • 14.10 22:48
  • 1
Алжир закупит больше Су-57, как явствует из “слитых” документов (The National Interest, США)