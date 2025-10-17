Войти
Китай запустил очередную партию низкоорбитальных спутников

204
0
0
Фото: China Daily / Reuters
«Синьхуа»: Китай запустил очередную партию низкоорбитальных спутников

Китай запустил очередную партию низкоорбитальных интернет-спутников. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Ракета Long March 8A с 12-й партией спутников Guowang компании China Satellite Network Group стартовала с космодрома Вэньчан провинции Хайнань в четверг, 16 октября, в 04:33 по московскому времени.

Состоявшийся пуск стал 600-м для ракет семейства Long March.

В августе Китай запустил восьмую партию спутников Guowang, в апреле — третью.

По планам компании China Satellite Network Group, партия спутников Guowang должна включать около 13 тысяч космических аппаратов.

