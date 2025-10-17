Войти
Натовский военный: Управление Tomahawk на Украине обеспечат подрядчики из США

Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса продолжает методично муссировать тему о поставках на Украину крылатых ракет «Томагавк».

При обсуждении в СМИ рассматривается вот что: в США ничего не говорят об обучении украинских военных использованию Tomahawk. Если ранее «авиационному или ракетному» вопросу уделялось первоочередное внимание – с многомесячными стажировками в странах НАТО, то теперь о подготовке военнослужащих ВСУ к эксплуатации «Томагавков» и речи не идёт, причём ни на одной из площадок, включая Банковую.

Обращает на себя внимание публикация в издании Financial Times. Там фактически расставлены все точки над i в этом вопросе. Авторы пишут, что об обучении украинских военных не говорят по той простой причине, что управлением крылатых ракет Tomahawk будут заниматься американские военные подрядчики.

Издание, ссылаясь на неназванного высокопоставленного натовского военнослужащего:

Украинских военных могут вообще не обучать управлению этими ракетами. Всё возьмут на себя американские подрядчики.

В статье говорится, что человек, которого FT цитирует, «знаком с обсуждением темы» вероятных поставок «Томагавков» Украине.

Напомним, что завтра в США состоится очередная встреча Трампа с Зеленским, на которой, по словам самого Трампа, будет «обсуждаться война». Заметьте – уже даже не мир собирается обсуждать «главный миротворец Вселенной»… Сам Трамп ранее заявил, что решение по «Томагавкам» он «уже практически принял».

